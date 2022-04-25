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Посол России в США сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам - РИА Новости, 25.04.2022
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Посол России в США сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам
Посол России в США сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам - РИА Новости, 25.04.2022
Посол России в США сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что неоднократно направлял письма замгоссекретарю США Виктории Нуланд еще до начала операции на Украине по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:47
2022-04-25T13:51
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что неоднократно направлял письма замгоссекретарю США Виктории Нуланд еще до начала операции на Украине по разным вопросам, однако не получил никакого ответа."Более того, мне было сказано, что мои письма, лично мои письма не доходят до адресата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сша
12:47 25.04.2022 (обновлено: 13:51 25.04.2022)
 
Посол России в США сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам

Посол России в США Антонов сообщил, что его письма в Госдеп не доходят адресатам

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что неоднократно направлял письма замгоссекретарю США Виктории Нуланд еще до начала операции на Украине по разным вопросам, однако не получил никакого ответа.
"Более того, мне было сказано, что мои письма, лично мои письма не доходят до адресата", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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