12:44 25.04.2022 (обновлено: 13:00 25.04.2022)
Антонов заявил, что уже два месяца не встречается с представителями Госдепа
Посол в США Антонов заявил, что после начала операции не видится с представителями Госдепа
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что у него нет возможности встречаться с представителями госдепа после начала операции на Украине.
"Изменилось, это однозначно, что касается, допустим, госдепартамента, если до 24 февраля я мог, по крайней мере, рассчитывать на возможность встречи, так в общем аккуратно скажу, то после 24 февраля такой возможности у меня нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.