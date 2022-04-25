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Антонов заявил, что уже два месяца не встречается с представителями Госдепа - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/ssha-1785294266.html
Антонов заявил, что уже два месяца не встречается с представителями Госдепа
Антонов заявил, что уже два месяца не встречается с представителями Госдепа - РИА Новости, 25.04.2022
Антонов заявил, что уже два месяца не встречается с представителями Госдепа
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что у него нет возможности встречаться с представителями госдепа после начала операции на Украине. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:44
2022-04-25T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
сша
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
анатолий антонов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что у него нет возможности встречаться с представителями госдепа после начала операции на Украине."Изменилось, это однозначно, что касается, допустим, госдепартамента, если до 24 февраля я мог, по крайней мере, рассчитывать на возможность встречи, так в общем аккуратно скажу, то после 24 февраля такой возможности у меня нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сша, в мире, россия, ситуация в днр и лнр, анатолий антонов
12:44 25.04.2022 (обновлено: 13:00 25.04.2022)
 
Антонов заявил, что уже два месяца не встречается с представителями Госдепа

Посол в США Антонов заявил, что после начала операции не видится с представителями Госдепа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что у него нет возможности встречаться с представителями госдепа после начала операции на Украине.
"Изменилось, это однозначно, что касается, допустим, госдепартамента, если до 24 февраля я мог, по крайней мере, рассчитывать на возможность встречи, так в общем аккуратно скажу, то после 24 февраля такой возможности у меня нет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:24
Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРАнатолий Антонов
 
 
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