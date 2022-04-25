Зеленский: США могут стать лидером среди гарантов безопасности Украины
Зеленский считает, что США могут стать лидером среди стран-гарантов безопасности Украины
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГоссекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что США могут стать лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины.
"Продолжили обсуждение вопроса о гарантиях безопасности для Украины. Уверен, что США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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