https://ria.ru/20220425/ssha-1785254197.html

США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен

США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022

США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен

Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита на Украину. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:01

2022-04-25T10:01

2022-04-25T10:36

в мире

ллойд остин

министерство обороны сша

энтони блинкен

украина

россия

вашингтон (штат)

киев

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита на Украину."Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее. Большая часть работы, которую мы сейчас проделываем, - это их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров", - сказал Блинкен, пресс-конференцию которого транслировал телеканал NBC.Он сообщил, что обсудил вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином с украинскими властями вопросы экономической помощи и безопасности страны.Остин сообщил, что Вашингтон будет соответствующе реагировать на меняющиеся запросы Киева по мере изменения ситуации.

https://ria.ru/20220425/kiev-1785236554.html

украина

россия

вашингтон (штат)

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, энтони блинкен, украина, россия, вашингтон (штат), киев, nbc