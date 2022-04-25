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США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022
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США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен
США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022
США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен
Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита на Украину. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T10:01
2022-04-25T10:36
в мире
ллойд остин
министерство обороны сша
энтони блинкен
украина
россия
вашингтон (штат)
киев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита на Украину."Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее. Большая часть работы, которую мы сейчас проделываем, - это их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров", - сказал Блинкен, пресс-конференцию которого транслировал телеканал NBC.Он сообщил, что обсудил вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином с украинскими властями вопросы экономической помощи и безопасности страны.Остин сообщил, что Вашингтон будет соответствующе реагировать на меняющиеся запросы Киева по мере изменения ситуации.
https://ria.ru/20220425/kiev-1785236554.html
украина
россия
вашингтон (штат)
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в мире, ллойд остин, министерство обороны сша, энтони блинкен, украина, россия, вашингтон (штат), киев, nbc
10:01 25.04.2022 (обновлено: 10:36 25.04.2022)
 
США окажут помощь Украине в переговорах с Россией, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: США окажут помощь Украине в вопросе переговоров с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита на Украину.
"Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее. Большая часть работы, которую мы сейчас проделываем, - это их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров", - сказал Блинкен, пресс-конференцию которого транслировал телеканал NBC.
Министр обороны США Ллойд Остин, президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. 25 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 06:42
Госсекретарь Блинкен и министр обороны США Остин посетили Киев
Он сообщил, что обсудил вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином с украинскими властями вопросы экономической помощи и безопасности страны.
Остин сообщил, что Вашингтон будет соответствующе реагировать на меняющиеся запросы Киева по мере изменения ситуации.
 
В миреЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАЭнтони БлинкенУкраинаРоссияВашингтон (штат)КиевNBC
 
 
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