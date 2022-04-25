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Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен

Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022

Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен

Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:29

2022-04-25T09:29

2022-04-25T11:15

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Начиная со следующей недели, наши дипломаты начнут возвращаться, чтобы оценить, как мы можем возобновить работу посольства в Киеве. Думаю, что это займёт пару недель", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Польше по итогам визита на Украину.Прямую трансляцию вёл телеканала NBC.

https://ria.ru/20220423/vizit-1785121353.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, киев, энтони блинкен, польша, украина, nbc