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Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен
Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022
Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен
Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:29
2022-04-25T09:29
2022-04-25T11:15
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Начиная со следующей недели, наши дипломаты начнут возвращаться, чтобы оценить, как мы можем возобновить работу посольства в Киеве. Думаю, что это займёт пару недель", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Польше по итогам визита на Украину.Прямую трансляцию вёл телеканала NBC.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, энтони блинкен, польша, украина, nbc
09:29 25.04.2022 (обновлено: 11:15 25.04.2022)
Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: посольство США в Киеве возобновит работу в течение двух недель