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Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022
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Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен
Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен - РИА Новости, 25.04.2022
Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен
Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:29
2022-04-25T11:15
в мире
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энтони блинкен
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Начиная со следующей недели, наши дипломаты начнут возвращаться, чтобы оценить, как мы можем возобновить работу посольства в Киеве. Думаю, что это займёт пару недель", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Польше по итогам визита на Украину.Прямую трансляцию вёл телеканала NBC.
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в мире, сша, киев, энтони блинкен, польша, украина, nbc
09:29 25.04.2022 (обновлено: 11:15 25.04.2022)
 
Посольство США в Киеве заработает в течение двух недель, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: посольство США в Киеве возобновит работу в течение двух недель

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГоссекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 25 апреля 2022
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 25 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 25 апреля 2022
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посольство США в Киеве возобновит работу в течение пары недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Начиная со следующей недели, наши дипломаты начнут возвращаться, чтобы оценить, как мы можем возобновить работу посольства в Киеве. Думаю, что это займёт пару недель", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Польше по итогам визита на Украину.
Прямую трансляцию вёл телеканала NBC.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 21:47
Пентагон не комментирует слова Зеленского о визите Остина на Украину
 
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