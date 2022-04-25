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США поздравили Макрона с переизбранием

США поздравили Макрона с переизбранием - РИА Новости, 25.04.2022

США поздравили Макрона с переизбранием

США поздравляют Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество двух стран, в том числе в оказании... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T01:00

2022-04-25T01:00

2022-04-25T01:00

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марин ле пен

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выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

сша

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США поздравляют Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество двух стран, в том числе в оказании поддержки Украине, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает местный МВД, по итогам подсчета 80% Макрон набирает 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

украина

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в мире, марин ле пен, украина, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, сша