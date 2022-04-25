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США поздравили Макрона с переизбранием - РИА Новости, 25.04.2022
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США поздравили Макрона с переизбранием
США поздравили Макрона с переизбранием - РИА Новости, 25.04.2022
США поздравили Макрона с переизбранием
США поздравляют Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество двух стран, в том числе в оказании... РИА Новости, 25.04.2022
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в мире
марин ле пен
украина
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
сша
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США поздравляют Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество двух стран, в том числе в оказании поддержки Украине, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает местный МВД, по итогам подсчета 80% Макрон набирает 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, марин ле пен, украина, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, сша
01:00 25.04.2022
 
США поздравили Макрона с переизбранием

США поздравляют Макрона с переизбранием, ждут сотрудничества, в том числе по Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США поздравляют Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество двух стран, в том числе в оказании поддержки Украине, сказал РИА Новости представитель госдепартамента.
"Мы поздравляем президента Макрона с переизбранием. Мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества по общим приоритетам и ценностям, которые скрепляют наш давний и прочный альянс, включая совместные усилия для поддержки народа Украины в противостоянии российской агрессии", — сообщил собеседник агентства.
Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Как сообщает местный МВД, по итогам подсчета 80% Макрон набирает 54,81%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 45,19%.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
В миреМарин Ле ПенУкраинаФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронСША
 
 
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