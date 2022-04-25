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День 61-й: освобождение города Рубежное и сорванная эвакуация с "Азовстали" - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/spetsoperatsiya-1785420563.html
День 61-й: освобождение города Рубежное и сорванная эвакуация с "Азовстали"
День 61-й: освобождение города Рубежное и сорванная эвакуация с "Азовстали" - РИА Новости, 25.04.2022
День 61-й: освобождение города Рубежное и сорванная эвакуация с "Азовстали"
Минобороны РФ в понедельник сообщило о сорванной эвакуации с "Азовстали", а советник главы Чечни сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР от... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T23:58
2022-04-25T23:58
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
рубежное
в мире
ситуация в днр и лнр
белгородская область
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник сообщило о сорванной эвакуации с "Азовстали", а советник главы Чечни сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР от украинских националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииСоветник главы Чечни в понедельник сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР от украинских националистов, об этом заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Как заявило Минобороны РФ, российские ракетные войска за день поразили 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Также ВКС России поразили 56 военных объектов Украины, включая топливное хранилище в Харьковской области.Кроме того, по данным Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности в Кременчуге уничтожены объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами.Также️ высокоточными ракетами были уничтожены четыре украинских пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска, штаб запрещенного в РФ "Правого сектора"* в Новогродовке. Ракетные войска поразили позицию украинского комплекса "Точка-У", артиллерийскую батарею и 10 районов сосредоточения живой силы и техники.Помимо этого, высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые идут поставки иностранного вооружения и военной техники украинской группировке войск в Донбассе.Сорванная эвакуацияКиевский режим в понедельник снова сорвал эвакуацию с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По состоянию на 20.00 гуманитарным коридором так никто и не воспользовался.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, на "Азовстали" находятся порядка 400 иностранных наёмников.Всего за сутки Россия без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге Мизинцев.Обстрел Белгородских селБелгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины двух приграничных сел - Нехотеевка и Журавлевка, ранены два человека, повреждены жилые дома и личный транспорт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.Ранее территория села Нехотеевка уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.Также в понедельник в Белгородской, Брянской и Курской областях был продлен "желтый" уровень террористической опасности до 11 мая.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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россия
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россия, украина, рубежное, в мире, ситуация в днр и лнр, белгородская область
23:58 25.04.2022
 
День 61-й: освобождение города Рубежное и сорванная эвакуация с "Азовстали"

День 61-й: освобождение города Рубежное и сорванная эвакуация с "Азовстали"

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник сообщило о сорванной эвакуации с "Азовстали", а советник главы Чечни сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР от украинских националистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

Советник главы Чечни в понедельник сообщил о полном освобождении города Рубежное в ЛНР от украинских националистов, об этом заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как заявило Минобороны РФ, российские ракетные войска за день поразили 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Также ВКС России поразили 56 военных объектов Украины, включая топливное хранилище в Харьковской области.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности в Кременчуге уничтожены объекты нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами.
Также️ высокоточными ракетами были уничтожены четыре украинских пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска, штаб запрещенного в РФ "Правого сектора"* в Новогродовке. Ракетные войска поразили позицию украинского комплекса "Точка-У", артиллерийскую батарею и 10 районов сосредоточения живой силы и техники.
Помимо этого, высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые идут поставки иностранного вооружения и военной техники украинской группировке войск в Донбассе.
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Сорванная эвакуация

Киевский режим в понедельник снова сорвал эвакуацию с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По состоянию на 20.00 гуманитарным коридором так никто и не воспользовался.
Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, на "Азовстали" находятся порядка 400 иностранных наёмников.
Всего за сутки Россия без участия Киева эвакуировала из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на свою территорию 9 285 человек, заявил на брифинге Мизинцев.

Обстрел Белгородских сел

Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины двух приграничных сел - Нехотеевка и Журавлевка, ранены два человека, повреждены жилые дома и личный транспорт. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.
Ранее территория села Нехотеевка уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.
Также в понедельник в Белгородской, Брянской и Курской областях был продлен "желтый" уровень террористической опасности до 11 мая.
* Запрещенная в России террористическая организация
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