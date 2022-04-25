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В СПЧ предложили создать межведомственный орган против информационной войны - РИА Новости, 25.04.2022
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В СПЧ предложили создать межведомственный орган против информационной войны
В СПЧ предложили создать межведомственный орган против информационной войны - РИА Новости, 25.04.2022
В СПЧ предложили создать межведомственный орган против информационной войны
Необходимо создать межведомственный орган с широкими полномочиями, который во время информационной войны против России мог бы принимать оперативные решения,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T12:21
2022-04-25T12:21
общество
технологии
rutube
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимо создать межведомственный орган с широкими полномочиями, который во время информационной войны против России мог бы принимать оперативные решения, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов.По его словам, на видеосервисе Rutube долго модерируется контент, так как есть риск быть заблокированными из-за фейков."В Rutube говорят, что все время идут атаки, где могут подсунуть всякие проукраинские ролики, в начале регистрируют хорошие, затем подменяют их, поэтому модерация очень долгая. Это значит, что компанию "душат" юристы. В военное время такой уникальный ресурс никто не будет блочить за то, что пролезло и постмодерацией удалено. То есть нужно менять сознание, просто работать как можно быстрее, а "душить" потом, когда нашел это", - сообщил Ашманов.Кроме того, Ашманов отметил, что в информационной войне не должно быть деления между госорганами, которые работают "внутри страны" и "снаружи", должен быть единый межведомственный орган."У нас нет территориального деления, у нас единственное пространство войны происходит", - заявил Ашманов.
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общество, технологии, rutube, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:21 25.04.2022
 
В СПЧ предложили создать межведомственный орган против информационной войны

Член СПЧ Ашманов предложил создать межведомственный орган против информационной войны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимо создать межведомственный орган с широкими полномочиями, который во время информационной войны против России мог бы принимать оперативные решения, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов.
"В информационной войне не хватает межведомственного органа, который мог бы принимать решения очень быстро, у которого были бы широкие полномочия и который бы не беспокоился так, как не должны беспокоиться с модерацией", - сказал член СПЧ в ходе XI Форума безопасного интернета "Цифровой суверенитет России в условиях информационной войны".
По его словам, на видеосервисе Rutube долго модерируется контент, так как есть риск быть заблокированными из-за фейков.
"В Rutube говорят, что все время идут атаки, где могут подсунуть всякие проукраинские ролики, в начале регистрируют хорошие, затем подменяют их, поэтому модерация очень долгая. Это значит, что компанию "душат" юристы. В военное время такой уникальный ресурс никто не будет блочить за то, что пролезло и постмодерацией удалено. То есть нужно менять сознание, просто работать как можно быстрее, а "душить" потом, когда нашел это", - сообщил Ашманов.
Кроме того, Ашманов отметил, что в информационной войне не должно быть деления между госорганами, которые работают "внутри страны" и "снаружи", должен быть единый межведомственный орган.
"У нас нет территориального деления, у нас единственное пространство войны происходит", - заявил Ашманов.
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