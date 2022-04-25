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Соловьев вспомнил ненависть Гитлера к Левитану из-за планов СБУ его убить - РИА Новости, 25.04.2022
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Соловьев вспомнил ненависть Гитлера к Левитану из-за планов СБУ его убить
Соловьев вспомнил ненависть Гитлера к Левитану из-за планов СБУ его убить - РИА Новости, 25.04.2022
Соловьев вспомнил ненависть Гитлера к Левитану из-за планов СБУ его убить
Журналист ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя задержание неонацистов, планировавших по заданию Киева покушение на него, а также его коллег Ольгу Скабееву,... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T22:47
2022-04-25T22:47
владимир соловьев (телеведущий)
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вгтрк
происшествия
в мире
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Журналист ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя задержание неонацистов, планировавших по заданию Киева покушение на него, а также его коллег Ольгу Скабееву, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, вспомнил ненависть Гитлера к советскому диктору Юрию Левитану, отметив, что теперь личными врагами нацистов стали наследники Левитана.Журналист отметил, что "наше дело правое, победа будет за нами".Соловьев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проделанную работу. "Хочу отдельно сказать слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов – ФСБ, МВД, Росгвардии, которые незаметно, но крайне эффективно выполняют свою работу по защите российских граждан, в частности, журналистов. Большое человеческое спасибо", - добавил он.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220425/simonyan-1785392322.html
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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РИА Новости
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96
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владимир соловьев (телеведущий), россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, происшествия, в мире
22:47 25.04.2022
 
Соловьев вспомнил ненависть Гитлера к Левитану из-за планов СБУ его убить

Соловьев, комментируя план СБУ убить журналистов, вспомнил ненависть Гитлера к Левитану

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Журналист ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя задержание неонацистов, планировавших по заданию Киева покушение на него, а также его коллег Ольгу Скабееву, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, вспомнил ненависть Гитлера к советскому диктору Юрию Левитану, отметив, что теперь личными врагами нацистов стали наследники Левитана.
"…Что, европейцы, вы довольны? Ну как, нацики, торжествуете? Бандеровские ваши прихлебатели, как обычно, пытаются выполнить задачу. Это же так естественно. Или вы опять сделаете вид, что это мы все сами придумали? Лгать как дышать... Поэтому все как обычно. У Гитлера личным врагом был Левитан. У бандеровской нацистской сволочи личными врагами являются наследники Левитана: Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Женя Попов, Тигран Кеосаян и многие другие…", - сказал Соловьев в эфире программы "Вечер" с Владимиром Соловьевым.
Журналист отметил, что "наше дело правое, победа будет за нами".
Соловьев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проделанную работу. "Хочу отдельно сказать слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов – ФСБ, МВД, Росгвардии, которые незаметно, но крайне эффективно выполняют свою работу по защите российских граждан, в частности, журналистов. Большое человеческое спасибо", - добавил он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 19:25
Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее
В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Запрещенная в России террористическая организация
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева
 
Владимир Соловьев (телеведущий)РоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВГТРКПроисшествияВ мире
 
 
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