https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html

Биография Владимира Соловьева

Биография Владимира Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

Биография Владимира Соловьева

Российский журналист Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:51

2022-04-25T17:51

2022-04-25T17:51

справки

владимир соловьев (телеведущий)

москва

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Российский журналист Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве.В 1986 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (сейчас Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"). Затем – аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Кандидат экономических наук.До 1990 года преподавал физику, математику и астрономию в школе № 27, где в свое время сам учился.В 1990 году уехал в США, преподавал экономику в Алабамском университете. Занимался бизнесом.В 1992 году вернулся в Россию, где создал собственный бизнес в сфере высоких технологий и трудоустройства. В 1998 году продал бизнес. С 1998 по 2010 год – ведущий утреннего шоу "Соловьиные трели" на радиостанции "Серебряный дождь".В 1999 году начал карьеру на телевидении в качестве ведущего программы "Страсти по Соловьеву" на ТНТ. Параллельно вместе с Александром Гордоном вел программу "Процесс" на ОРТ, посвященную общественно-политической жизни в России.На канале ТВ-6 Владимир Соловьев вел две авторские программы: "Завтрак с Соловьевым" и "Соловьиная ночь". Потом на ТВС появились программы "Смотрите, кто пришел" и "Поединок". С 2003 года работал на НТВ, где в течение шести лет выходила его программа "К барьеру!". В 2009 году покинул канал.В 2010 года пришел на работу в ВГТРК. Осенью начал вести авторское шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM", а затем телепрограмма "Поединок" на "России-1".С 2012 года на этом же телеканале ведет телепрограмму "Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым", с 2018 года – еженедельную авторскую программу "Москва. Кремль. Путин".В 2020 году Соловьев запустил канал "Соловьев LIVE" на YouTube.25 апреля 2022 года ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ задержана группа членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть", террористическая организация, запрещенная в России) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева. В настоящее время члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. Владимир Соловьев – автор книг: "Евангелие от Соловьева", "Русская рулетка", "Путин. Путеводитель для неравнодушных", "Враги России", "Мы – русские! С нами Бог!", "Кто виноват, что делать и что дальше?" и др. Член Общественного совета при МВД России.Награжден орденами Дружбы (2007), Почета (2013), Александра Невского.Имеет Благодарность президента России (2008).Двукратный лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (2005, 2017).Владимир Соловьев женат третьим браком, у него восемь детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир соловьев (телеведущий), москва