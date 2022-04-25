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Биография Владимира Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
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Биография Владимира Соловьева
Биография Владимира Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
Биография Владимира Соловьева
Российский журналист Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:51
2022-04-25T17:51
справки
владимир соловьев (телеведущий)
москва
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Российский журналист Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве.В 1986 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (сейчас Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"). Затем – аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Кандидат экономических наук.До 1990 года преподавал физику, математику и астрономию в школе № 27, где в свое время сам учился.В 1990 году уехал в США, преподавал экономику в Алабамском университете. Занимался бизнесом.В 1992 году вернулся в Россию, где создал собственный бизнес в сфере высоких технологий и трудоустройства. В 1998 году продал бизнес. С 1998 по 2010 год – ведущий утреннего шоу "Соловьиные трели" на радиостанции "Серебряный дождь".В 1999 году начал карьеру на телевидении в качестве ведущего программы "Страсти по Соловьеву" на ТНТ. Параллельно вместе с Александром Гордоном вел программу "Процесс" на ОРТ, посвященную общественно-политической жизни в России.На канале ТВ-6 Владимир Соловьев вел две авторские программы: "Завтрак с Соловьевым" и "Соловьиная ночь". Потом на ТВС появились программы "Смотрите, кто пришел" и "Поединок". С 2003 года работал на НТВ, где в течение шести лет выходила его программа "К барьеру!". В 2009 году покинул канал.В 2010 года пришел на работу в ВГТРК. Осенью начал вести авторское шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM", а затем телепрограмма "Поединок" на "России-1".С 2012 года на этом же телеканале ведет телепрограмму "Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым", с 2018 года – еженедельную авторскую программу "Москва. Кремль. Путин".В 2020 году Соловьев запустил канал "Соловьев LIVE" на YouTube.25 апреля 2022 года ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ задержана группа членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть", террористическая организация, запрещенная в России) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева. В настоящее время члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. Владимир Соловьев – автор книг: "Евангелие от Соловьева", "Русская рулетка", "Путин. Путеводитель для неравнодушных", "Враги России", "Мы – русские! С нами Бог!", "Кто виноват, что делать и что дальше?" и др. Член Общественного совета при МВД России.Награжден орденами Дружбы (2007), Почета (2013), Александра Невского.Имеет Благодарность президента России (2008).Двукратный лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (2005, 2017).Владимир Соловьев женат третьим браком, у него восемь детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, владимир соловьев (телеведущий), москва
17:51 25.04.2022
 

Биография Владимира Соловьева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский журналист Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве.
В 1986 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (сейчас Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"). Затем – аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Кандидат экономических наук.
До 1990 года преподавал физику, математику и астрономию в школе № 27, где в свое время сам учился.
В 1990 году уехал в США, преподавал экономику в Алабамском университете. Занимался бизнесом.
В 1992 году вернулся в Россию, где создал собственный бизнес в сфере высоких технологий и трудоустройства. В 1998 году продал бизнес.
С 1998 по 2010 год – ведущий утреннего шоу "Соловьиные трели" на радиостанции "Серебряный дождь".
В 1999 году начал карьеру на телевидении в качестве ведущего программы "Страсти по Соловьеву" на ТНТ. Параллельно вместе с Александром Гордоном вел программу "Процесс" на ОРТ, посвященную общественно-политической жизни в России.
На канале ТВ-6 Владимир Соловьев вел две авторские программы: "Завтрак с Соловьевым" и "Соловьиная ночь". Потом на ТВС появились программы "Смотрите, кто пришел" и "Поединок".
С 2003 года работал на НТВ, где в течение шести лет выходила его программа "К барьеру!". В 2009 году покинул канал.
В 2010 года пришел на работу в ВГТРК. Осенью начал вести авторское шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM", а затем телепрограмма "Поединок" на "России-1".
С 2012 года на этом же телеканале ведет телепрограмму "Воскресный Вечер с Владимиром Соловьевым", с 2018 года – еженедельную авторскую программу "Москва. Кремль. Путин".
В 2020 году Соловьев запустил канал "Соловьев LIVE" на YouTube.
25 апреля 2022 года ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ задержана группа членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть", террористическая организация, запрещенная в России) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Владимира Соловьева. В настоящее время члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.
Владимир Соловьев – автор книг: "Евангелие от Соловьева", "Русская рулетка", "Путин. Путеводитель для неравнодушных", "Враги России", "Мы – русские! С нами Бог!", "Кто виноват, что делать и что дальше?" и др.
Член Общественного совета при МВД России.
Награжден орденами Дружбы (2007), Почета (2013), Александра Невского.
Имеет Благодарность президента России (2008).
Двукратный лауреат телевизионной премии "ТЭФИ" (2005, 2017).
Владимир Соловьев женат третьим браком, у него восемь детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладимир Соловьев (телеведущий)Москва
 
 
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