16:51 25.04.2022 (обновлено: 17:59 25.04.2022)
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева
Глава ФСБ Бортников: неонацисты по заданию СБУ заранее определили места убийства Соловьева
Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Неонацисты по заданию СБУ заранее определили места, где планировалось убить известного российского журналиста Владимира Соловьева, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством... Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - сказал Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
По словам Бортникова, "подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек". "В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны", - добавил директор ФСБ.
В понедельник ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ задержана группа членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.
Вчера, 15:45Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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