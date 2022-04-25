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Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
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Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева
Неонацисты по заданию СБУ заранее определили места, где планировалось убить известного российского журналиста Владимира Соловьева, заявил директор ФСБ Александр РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:51
2022-04-25T17:59
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
александр бортников
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Неонацисты по заданию СБУ заранее определили места, где планировалось убить известного российского журналиста Владимира Соловьева, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством... Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - сказал Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам Бортникова, "подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек". "В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны", - добавил директор ФСБ.В понедельник ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ задержана группа членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, александр бортников
16:51 25.04.2022 (обновлено: 17:59 25.04.2022)
 
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева

Глава ФСБ Бортников: неонацисты по заданию СБУ заранее определили места убийства Соловьева

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Владимир Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Неонацисты по заданию СБУ заранее определили места, где планировалось убить известного российского журналиста Владимира Соловьева, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством... Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление", - сказал Бортников автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
По словам Бортникова, "подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек". "В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны", - добавил директор ФСБ.
В понедельник ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ задержана группа членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:45
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 17:51
Биография Владимира Соловьева
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Владимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности УкраиныАлександр Бортников
 
 
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