https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева

Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видеоролик с кадрами задержания неонацистов, по заданию СБУ планировавших убийство журналиста... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:18

2022-04-25T17:18

2022-04-25T17:41

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видеоролик с кадрами задержания неонацистов, по заданию СБУ планировавших убийство журналиста Владимира Соловьева.В ролике длительностью более 7 минут показано задержание неонацистов в квартирах, также они рассказывают о подготовке преступления.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов 2022-04-25T17:18 true PT6M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир соловьев (телеведущий)