https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html
Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева
Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видеоролик с кадрами задержания неонацистов, по заданию СБУ планировавших убийство журналиста... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:18
2022-04-25T17:18
2022-04-25T17:41
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видеоролик с кадрами задержания неонацистов, по заданию СБУ планировавших убийство журналиста Владимира Соловьева.В ролике длительностью более 7 минут показано задержание неонацистов в квартирах, также они рассказывают о подготовке преступления.В понедельник ФСБ сообщила о задержании группы членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
2022-04-25T17:18
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PT6M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир соловьев (телеведущий)
17:18 25.04.2022 (обновлено: 17:41 25.04.2022)
Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, планировавших убийство журналиста Соловьева
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала видеоролик с кадрами задержания неонацистов, по заданию СБУ планировавших убийство журналиста Владимира Соловьева.
В ролике длительностью более 7 минут показано задержание неонацистов в квартирах, также они рассказывают о подготовке преступления.
В понедельник ФСБ
сообщила о задержании группы членов неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины
убийство Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
* Террористическая организация, запрещенная в России