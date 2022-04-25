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СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/solovev-1785344182.html
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева
В Службе безопасности Украины оправдываются в связи с сообщениями о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, утверждая, что не имеют планов... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:31
2022-04-25T16:58
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Службе безопасности Украины оправдываются в связи с сообщениями о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, утверждая, что не имеют планов по убийству журналиста.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство телеведущего ВГТРК Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Сам Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский. Он также заявил, что не замечал за собой слежки неонацистов.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир соловьев (телеведущий)
16:31 25.04.2022 (обновлено: 16:58 25.04.2022)
 
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева

СБУ утверждает, что не строила планов покушения на убийство телеведущего Соловьева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Службе безопасности Украины оправдываются в связи с сообщениями о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, утверждая, что не имеют планов по убийству журналиста.
"СБУ не имеет никаких планов по убийству Владимира Соловьева", - говорится в сообщении СБ Украины в Telegram-канале.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство телеведущего ВГТРК Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Сам Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский. Он также заявил, что не замечал за собой слежки неонацистов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля 2021, 18:26
Лукашенко заявил о покушении на журналиста государственного телеканала
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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