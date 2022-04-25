16:31 25.04.2022 (обновлено: 16:58 25.04.2022)
СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева
СБУ утверждает, что не строила планов покушения на убийство телеведущего Соловьева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Службе безопасности Украины оправдываются в связи с сообщениями о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, утверждая, что не имеют планов по убийству журналиста.
"СБУ не имеет никаких планов по убийству Владимира Соловьева", - говорится в сообщении СБ Украины в Telegram-канале.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство телеведущего ВГТРК Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Сам Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский. Он также заявил, что не замечал за собой слежки неонацистов.
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