https://ria.ru/20220425/solovev-1785344182.html

СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева

СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

СБУ утверждает, что не планировала покушение на Соловьева

В Службе безопасности Украины оправдываются в связи с сообщениями о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, утверждая, что не имеют планов... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:31

2022-04-25T16:31

2022-04-25T16:58

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В Службе безопасности Украины оправдываются в связи с сообщениями о попытке покушения на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, утверждая, что не имеют планов по убийству журналиста.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство телеведущего ВГТРК Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Сам Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский. Он также заявил, что не замечал за собой слежки неонацистов.

https://ria.ru/20210702/pokushenie-1739662778.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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