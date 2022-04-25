16:03 25.04.2022 (обновлено: 16:50 25.04.2022)
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
СК задержал шестерых фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержали шестерых фигурантов, сообщается в Telegram-канале СК.
Все они входили в неонацистскую террористическую организацию "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть")*".
"Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста", — отметили в СК.
Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
Как сообщили в ФСБ, у задержанных изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
Ранее о предотвращении покушения на известного российского журналиста заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.