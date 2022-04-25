https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html

Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева

Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева

По делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержали шестерых фигурантов, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T16:03

2022-04-25T16:03

2022-04-25T16:50

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержали шестерых фигурантов, сообщается в Telegram-канале СК.Все они входили в неонацистскую террористическую организацию "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть")*"."Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста", — отметили в СК.Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.Как сообщили в ФСБ, у задержанных изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.Ранее о предотвращении покушения на известного российского журналиста заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир соловьев (телеведущий)