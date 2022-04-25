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Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
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Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
По делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержали шестерых фигурантов, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T16:03
2022-04-25T16:50
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержали шестерых фигурантов, сообщается в Telegram-канале СК.Все они входили в неонацистскую террористическую организацию "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть")*"."Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста", — отметили в СК.Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.Как сообщили в ФСБ, у задержанных изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.Ранее о предотвращении покушения на известного российского журналиста заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир соловьев (телеведущий)
16:03 25.04.2022 (обновлено: 16:50 25.04.2022)
 
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева

СК задержал шестерых фигурантов дела о покушении на журналиста Соловьева

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева задержали шестерых фигурантов, сообщается в Telegram-канале СК.
Все они входили в неонацистскую террористическую организацию "National Socialism/White Power" ("Национал-социализм/Белая сила, власть")*".
"Преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путем подрыва автомашины журналиста", — отметили в СК.
Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:45
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
Как сообщили в ФСБ, у задержанных изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.
Ранее о предотвращении покушения на известного российского журналиста заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:45
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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