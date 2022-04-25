https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

Соловьев прокомментировал планы Киева убить его

Соловьев прокомментировал планы Киева убить его - РИА Новости, 25.04.2022

Соловьев прокомментировал планы Киева убить его

Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:45

2022-04-25T15:45

2022-04-25T22:19

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир соловьев (телеведущий)

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский.Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.По его словам, очевидно, что он является "любимым журналистом" Зеленского. "Чем-то не даю ему покоя", — сказал Соловьев.Комментируя планировавшееся убийство, Соловьев заявил РИА Новости, что не замечал никакой слежки за собой. "Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и четко отработали наши компетентные органы", — ответил Соловьев на вопрос о том, замечал ли он слежку за собой.Он отметил, что уже некоторое время занимается своей безопасностью после того, как угрозы были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским.Он поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня."Я, по-моему, это делаю каждый день, в каждом эфире. Да, конечно, я готов поблагодарить публично и встретиться с оперативными работниками, которые осуществили эту операцию. Они бесспорно высокопрофессиональные люди. Спасибо им большое. По крайней мере, горе сегодня не пришло в мой дом, за что им большое человеческое спасибо", — сказал Соловьев.Телеведущий сообщил РИА Новости, что ему было бы неинтересно встретиться с задержанными неонацистами, если говорить — то с заказчиком."Вообще не интересно, если уж говорить, то говорить с заказчиком. Что говорить с этими? О чем? Они-то какой интерес представляют? Тем более когда люди уже задержаны, там идут допросы. Понятно, что они находятся в определенном психологическом состоянии. То, что они будут говорить, для меня не представляет никакого интереса. Это все не ко мне", — ответил Соловьев на вопрос, хотел бы он встретиться с задержанными.Соловьев думает, что неонацисты счастливы, потому что их задержали ФСБ РФ, а не спецслужбы ДНР и ЛНР. "Напомню: там нет моратория на смертную казнь", — отметил телеведущий."Ну а чему удивляться? Я у них у всех — как бельмо в глазу. Я еврей и антифашист, поэтому очевидно, что я являюсь мишенью для бандеровской, нацистской сволочи", — сказал Соловьев.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785321708.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир соловьев (телеведущий), владимир зеленский