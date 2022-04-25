Рейтинг@Mail.ru
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его - РИА Новости, 25.04.2022
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:45
2022-04-25T22:19
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир соловьев (телеведущий)
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754009635_88:0:2779:1514_1920x0_80_0_0_7d68c8316b3a4ba62f641260e200417d.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский.Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.По его словам, очевидно, что он является "любимым журналистом" Зеленского. "Чем-то не даю ему покоя", — сказал Соловьев.Комментируя планировавшееся убийство, Соловьев заявил РИА Новости, что не замечал никакой слежки за собой. "Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и четко отработали наши компетентные органы", — ответил Соловьев на вопрос о том, замечал ли он слежку за собой.Он отметил, что уже некоторое время занимается своей безопасностью после того, как угрозы были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским.Он поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня."Я, по-моему, это делаю каждый день, в каждом эфире. Да, конечно, я готов поблагодарить публично и встретиться с оперативными работниками, которые осуществили эту операцию. Они бесспорно высокопрофессиональные люди. Спасибо им большое. По крайней мере, горе сегодня не пришло в мой дом, за что им большое человеческое спасибо", — сказал Соловьев.Телеведущий сообщил РИА Новости, что ему было бы неинтересно встретиться с задержанными неонацистами, если говорить — то с заказчиком."Вообще не интересно, если уж говорить, то говорить с заказчиком. Что говорить с этими? О чем? Они-то какой интерес представляют? Тем более когда люди уже задержаны, там идут допросы. Понятно, что они находятся в определенном психологическом состоянии. То, что они будут говорить, для меня не представляет никакого интереса. Это все не ко мне", — ответил Соловьев на вопрос, хотел бы он встретиться с задержанными.Соловьев думает, что неонацисты счастливы, потому что их задержали ФСБ РФ, а не спецслужбы ДНР и ЛНР. "Напомню: там нет моратория на смертную казнь", — отметил телеведущий."Ну а чему удивляться? Я у них у всех — как бельмо в глазу. Я еврей и антифашист, поэтому очевидно, что я являюсь мишенью для бандеровской, нацистской сволочи", — сказал Соловьев.
https://ria.ru/20220425/solovev-1785321708.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754009635_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_a5291520d03749b8c5c491b10ecf5b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир соловьев (телеведущий), владимир зеленский
15:45 25.04.2022 (обновлено: 22:19 25.04.2022)
 
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его

Телеведущий Соловьев заявил, что планировавшийся против него теракт связан с Зеленским

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев, комментируя информацию о подготовке его убийства, заявил РИА Новости, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение Владимир Зеленский.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.

"Я думаю, что это напрямую имеет отношение к Зеленскому, потому что Зеленский напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал мою фамилию", — сказал Соловьев.

По его словам, очевидно, что он является "любимым журналистом" Зеленского. "Чем-то не даю ему покоя", — сказал Соловьев.
Комментируя планировавшееся убийство, Соловьев заявил РИА Новости, что не замечал никакой слежки за собой.
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
14:42
Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева
"Нет, я ничего не замечал. Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и четко отработали наши компетентные органы", — ответил Соловьев на вопрос о том, замечал ли он слежку за собой.
Он отметил, что уже некоторое время занимается своей безопасностью после того, как угрозы были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
17:51
Биография Владимира Соловьева
"Я, по-моему, это делаю каждый день, в каждом эфире. Да, конечно, я готов поблагодарить публично и встретиться с оперативными работниками, которые осуществили эту операцию. Они бесспорно высокопрофессиональные люди. Спасибо им большое. По крайней мере, горе сегодня не пришло в мой дом, за что им большое человеческое спасибо", — сказал Соловьев.
Телеведущий сообщил РИА Новости, что ему было бы неинтересно встретиться с задержанными неонацистами, если говорить — то с заказчиком.
"Вообще не интересно, если уж говорить, то говорить с заказчиком. Что говорить с этими? О чем? Они-то какой интерес представляют? Тем более когда люди уже задержаны, там идут допросы. Понятно, что они находятся в определенном психологическом состоянии. То, что они будут говорить, для меня не представляет никакого интереса. Это все не ко мне", — ответил Соловьев на вопрос, хотел бы он встретиться с задержанными.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
16:03
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
Соловьев думает, что неонацисты счастливы, потому что их задержали ФСБ РФ, а не спецслужбы ДНР и ЛНР. "Напомню: там нет моратория на смертную казнь", — отметил телеведущий.
"Ну а чему удивляться? Я у них у всех — как бельмо в глазу. Я еврей и антифашист, поэтому очевидно, что я являюсь мишенью для бандеровской, нацистской сволочи", — сказал Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
17:51
Биография Владимира Соловьева
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала