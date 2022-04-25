https://ria.ru/20220425/solovev-1785325731.html

В СЖР прокомментировали сообщения о планах Киева убить ведущего Соловьева

В СЖР прокомментировали сообщения о планах Киева убить ведущего Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

В СЖР прокомментировали сообщения о планах Киева убить ведущего Соловьева

Медиаличностям в нынешней непростой ситуации стоит иметь охрану, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, комментируя планировавшееся убийство... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:01

2022-04-25T15:01

2022-04-25T15:01

происшествия

союз журналистов россии

владимир соловьев (телеведущий)

соловьев владимир (журналист)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Медиаличностям в нынешней непростой ситуации стоит иметь охрану, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, комментируя планировавшееся убийство телеведущего телеканала "Россия 1"Владимира Соловьева.Ранее ФСБ сообщило, что были задержаны неонацисты, планировавшие по заданию Киева убийство Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь зажигательных устройств по типу "коктейля Молотова", шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика."О ситуации знаем. Конечно, хорошо, что спецслужбы так оперативно сработали, что эти люди задержаны, что они признались в подобных намерениях, и конечно, в подобной непростой нынешней ситуации стоило бы известным медиаличностям иметь охрану", - сказал Соловьев.Глава СЖР считает, что в крупных корпорациях, как Первый канал, Россия-1, НТВ есть своя служба безопасности и "подобная охрана, я думаю, у медийных личностей уже есть".

https://ria.ru/20220425/solovev-1785321708.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, союз журналистов россии, владимир соловьев (телеведущий), соловьев владимир (журналист), россия, украина