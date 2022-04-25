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Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
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Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева
Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022
Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева
Преследование журналистов на Украине стало привычным делом и для властей, и для общества, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:42
2022-04-25T17:09
в мире
киев
украина
россия
дмитрий киселев
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Преследование журналистов на Украине стало привычным делом и для властей, и для общества, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.Так он прокомментировал планы Киева убить российского журналиста Владимира Соловьева.Он отметил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире."Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России", — заключил гендиректор "Россия сегодня".О задержании членов одной из неонацистских группировок, планировавших по заданию руководства Украины подорвать в Москве автомобиль Соловьева, сообщили в ФСБ и СК.
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий)
14:42 25.04.2022 (обновлено: 17:09 25.04.2022)
 
Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева

Киселев: преследования журналистов на Украине стали рутиной, не осуждаемой государством

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Преследование журналистов на Украине стало привычным делом и для властей, и для общества, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.
Так он прокомментировал планы Киева убить российского журналиста Владимира Соловьева.
"К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Сжечь журналистов, как в одесском доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала "Интер" — тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел", — сказал Киселев.
Он отметил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире.
"Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России", — заключил гендиректор "Россия сегодня".
О задержании членов одной из неонацистских группировок, планировавших по заданию руководства Украины подорвать в Москве автомобиль Соловьева, сообщили в ФСБ и СК.
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