14:42 25.04.2022 (обновлено: 17:09 25.04.2022)
Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева
Киселев: преследования журналистов на Украине стали рутиной, не осуждаемой государством
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Преследование журналистов на Украине стало привычным делом и для властей, и для общества, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.
Так он прокомментировал планы Киева убить российского журналиста Владимира Соловьева.
"К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Сжечь журналистов, как в одесском доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала "Интер" — тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел", — сказал Киселев.
Он отметил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире.
"Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России", — заключил гендиректор "Россия сегодня".