https://ria.ru/20220425/solovev-1785321708.html

Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева

Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева

Преследование журналистов на Украине стало привычным делом и для властей, и для общества, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:42

2022-04-25T14:42

2022-04-25T17:09

в мире

киев

украина

россия

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785309468_1109:240:3072:1344_1920x0_80_0_0_c7118f40d5154f52e030374e2c4e9aa4.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Преследование журналистов на Украине стало привычным делом и для властей, и для общества, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев.Так он прокомментировал планы Киева убить российского журналиста Владимира Соловьева.Он отметил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире."Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России", — заключил гендиректор "Россия сегодня".О задержании членов одной из неонацистских группировок, планировавших по заданию руководства Украины подорвать в Москве автомобиль Соловьева, сообщили в ФСБ и СК.

https://ria.ru/20220321/ugrozy-1779312176.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, россия, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий)