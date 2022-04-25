https://ria.ru/20220425/solovev-1785309537.html

ФСБ задержала неонацистов, планировавших убить Владимира Соловьева

ФСБ задержала неонацистов, планировавших убить Владимира Соловьева - РИА Новости, 25.04.2022

ФСБ задержала неонацистов, планировавших убить Владимира Соловьева

Силовикам удалось задержать неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:57

2022-04-25T13:57

2022-04-25T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

украина

владимир соловьев (телеведущий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Силовикам удалось задержать неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева, сообщили в ФСБ."ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", — рассказали в ведомстве.Во время обысков у них изъяли самодельную взрывчатку, восемь "коктейлей Молотова", шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику."Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", — отметили в ФСБ. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.Ранее о предотвращении покушения на известного российского журналиста заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785367650.html

https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр