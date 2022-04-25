06:04 25.04.2022 (обновлено: 08:59 25.04.2022)
В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов
Командир батальона Авидзба: украинским войскам уже не хватает боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе
Фрагмент осколочно-фугасной артиллерийской мины на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. В украинских войсках не хватает боеприпасов, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"На нашем участке, как и везде, происходит изучение друг друга, обстрелы, где-то мы их двигаем, где-то они пытаются артой (артиллерией. — Прим. ред.) нас подавлять, но малоуспешно, видать, что наши ВКС не зря существуют. Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, потому что чувствуется снижение градуса", — сказал он.
По словам Авидзбы, тот факт, что украинцы начали экономить боеприпасы, говорит о многом.
"И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала. Где-то в виде косых попаданий в поля, где-то в виде трофеев для нас", — добавил командир.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.