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В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов

В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов - РИА Новости, 25.04.2022

В ДНР заявили, что украинским войскам уже не хватает боеприпасов

В украинских войсках не хватает боеприпасов, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T06:04

2022-04-25T06:04

2022-04-25T08:59

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ДОНЕЦК, 25 апр — РИА Новости. В украинских войсках не хватает боеприпасов, заявил в интервью РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.По словам Авидзбы, тот факт, что украинцы начали экономить боеприпасы, говорит о многом."И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала. Где-то в виде косых попаданий в поля, где-то в виде трофеев для нас", — добавил командир.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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