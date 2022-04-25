https://ria.ru/20220425/smi-1785268338.html

В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России

В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России - РИА Новости, 25.04.2022

В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство наблюдает совершенно недружественное отношение к России со стороны иностранных средств массовой... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:06

2022-04-25T11:06

2022-04-25T11:06

медиавойны

россия

в мире

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА. 25 апр - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство наблюдает совершенно недружественное отношение к России со стороны иностранных средств массовой информации."Наблюдаем абсолютно недружественное отношение к нам со стороны иностранных средств массовой информации, где так же реализуется информационная кампания преследующая те же цели", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас проходит война против России, которая идёт на всех фронтах с использованием всех возможных средств и ресурсов."На фоне всего происходящего, мы видим существенный рост российских интернет-площадок. Надо сказать, что Россия всегда была одной из немногих стран, у которой есть собственные сервисы, являющиеся прямыми конкурентами ведущим западным ресурсам", - отметил он.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)