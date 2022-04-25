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В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России - РИА Новости, 25.04.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220425/smi-1785268338.html
В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России
В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России - РИА Новости, 25.04.2022
В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство наблюдает совершенно недружественное отношение к России со стороны иностранных средств массовой... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:06
2022-04-25T11:06
медиавойны
россия
в мире
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА. 25 апр - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство наблюдает совершенно недружественное отношение к России со стороны иностранных средств массовой информации."Наблюдаем абсолютно недружественное отношение к нам со стороны иностранных средств массовой информации, где так же реализуется информационная кампания преследующая те же цели", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас проходит война против России, которая идёт на всех фронтах с использованием всех возможных средств и ресурсов."На фоне всего происходящего, мы видим существенный рост российских интернет-площадок. Надо сказать, что Россия всегда была одной из немногих стран, у которой есть собственные сервисы, являющиеся прямыми конкурентами ведущим западным ресурсам", - отметил он.
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россия, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:06 25.04.2022
 
В РКН заявили о недружественном отношении иностранных СМИ к России

Замглавы РКН Субботин заявил о недружественном отношении иностранных СМИ к России

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА. 25 апр - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство наблюдает совершенно недружественное отношение к России со стороны иностранных средств массовой информации.
"Наблюдаем абсолютно недружественное отношение к нам со стороны иностранных средств массовой информации, где так же реализуется информационная кампания преследующая те же цели", - сказал Субботин на форуме безопасного интернета, который проходит в МИА "Россия сегодня". По его словам, сейчас проходит война против России, которая идёт на всех фронтах с использованием всех возможных средств и ресурсов.
"На фоне всего происходящего, мы видим существенный рост российских интернет-площадок. Надо сказать, что Россия всегда была одной из немногих стран, у которой есть собственные сервисы, являющиеся прямыми конкурентами ведущим западным ресурсам", - отметил он.
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МедиавойныРоссияВ миреФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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