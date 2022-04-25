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Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее - РИА Новости, 25.04.2022
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Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее
Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее - РИА Новости, 25.04.2022
Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее
Маргарита Симоньян, комментируя информацию о планах ее убийства по указке украинских властей, заявила РИА Новости, что умереть за правду не страшнее, чем от... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:25
2022-04-25T21:09
маргарита симоньян
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вгтрк
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Маргарита Симоньян, комментируя информацию о планах ее убийства по указке украинских властей, заявила РИА Новости, что умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни.Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян."Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости. Я отношусь к этому философски и христиански", — сказала она.О предотвращении покушения на Соловьева заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. По словам главы государства, Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.ФСБ, со своей стороны, сообщила, что готовивших покушение задержали. Это оказались члены неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* — граждане России, действовавшие по заданию Службы безопасности Украины. У них изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.По словам задержанных, после убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220425/solovev-1785321708.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html
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маргарита симоньян, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, владимир соловьев (телеведущий), в мире, происшествия
19:25 25.04.2022 (обновлено: 21:09 25.04.2022)
 
Симоньян прокомментировала информацию о планах Киева убить ее

Симоньян о планах СБУ убить ее: умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Маргарита Симоньян, комментируя информацию о планах ее убийства по указке украинских властей, заявила РИА Новости, что умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни.
Задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
Журналист, радио и телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 14:42
Киселев прокомментировал планы Киева убить Соловьева
"Все люди смертны, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости. Я отношусь к этому философски и христиански", — сказала она.
О предотвращении покушения на Соловьева заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что нападение готовилось по указке из Киева. По словам главы государства, Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:51
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева
ФСБ, со своей стороны, сообщила, что готовивших покушение задержали. Это оказались члены неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* — граждане России, действовавшие по заданию Службы безопасности Украины. У них изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.
По словам задержанных, после убийства Соловьева они планировали скрыться за рубежом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:45
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
 
Маргарита СимоньянРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВГТРКВладимир Соловьев (телеведущий)В миреПроисшествия
 
 
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