https://ria.ru/20220425/shtab-1785395667.html
ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке
ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке - РИА Новости, 25.04.2022
ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке
Российские Воздушно-космические силы уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска ДНР, штаб террористической группировки "Правый... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:51
2022-04-25T19:51
2022-04-25T22:28
россия
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы рф
игорь конашенков
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785399682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14881d09c3370445258dc610e8c96a12.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска ДНР, штаб террористической группировки "Правый сектор"* (запрещен в РФ) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Четыре беспилотника Украины уничтожены за день в районе трех населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков", - заявил Конашенков.Российская армия за время военной спецоперации уничтожила более 2,5 тысячи бронемашин и 570 дронов украинских войск, добавил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785399682_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abd65e6a183e18e72e5fd6f3787be7df.jpg
Конашенков: ВС России уничтожили штаб группировки "Правый сектор"*в Новогродовке
Российские Воздушно-космические силы уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска ДНР, штаб террористической группировки "Правый сектор"* (запрещен в РФ) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также ВС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций железнодорожных станций, через которые Запад поставлял на Украину оружие, заявил Игорь Конашенков.
2022-04-25T19:51
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков, в мире, ситуация в днр и лнр
19:51 25.04.2022 (обновлено: 22:28 25.04.2022)
ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке
Вооруженные силы России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке