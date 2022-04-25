https://ria.ru/20220425/shtab-1785395667.html

ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке

ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке - РИА Новости, 25.04.2022

ВС России уничтожили штаб "Правого сектора"* в Новогродовке

Российские Воздушно-космические силы уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска ДНР, штаб террористической группировки "Правый... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:51

2022-04-25T19:51

2022-04-25T22:28

россия

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы рф

игорь конашенков

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска ДНР, штаб террористической группировки "Правый сектор"* (запрещен в РФ) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Четыре беспилотника Украины уничтожены за день в районе трех населенных пунктов силами ПВО РФ, сообщил Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков", - заявил Конашенков.Российская армия за время военной спецоперации уничтожила более 2,5 тысячи бронемашин и 570 дронов украинских войск, добавил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Ольга Филиппова

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Конашенков: ВС России уничтожили штаб группировки "Правый сектор"*в Новогродовке Российские Воздушно-космические силы уничтожили четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска ДНР, штаб террористической группировки "Правый сектор"* (запрещен в РФ) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Также ВС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили шесть подстанций железнодорожных станций, через которые Запад поставлял на Украину оружие, заявил Игорь Конашенков. 2022-04-25T19:51 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков, в мире, ситуация в днр и лнр