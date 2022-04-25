https://ria.ru/20220425/shkola-1785328526.html
В Хабаровске завели дело на завуча школы, схватившего ученицу за волосы
В Хабаровске завели дело на завуча школы, схватившего ученицу за волосы - РИА Новости, 25.04.2022
В Хабаровске завели дело на завуча школы, схватившего ученицу за волосы
Следователи возбудили уголовное дело на завуча хабаровской школы, который схватил ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:12
2022-04-25T15:12
2022-04-25T15:12
происшествия
россия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на завуча хабаровской школы, который схватил ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее попавшим в соцсети видео со школьной камеры наблюдения заинтересовалась прокуратура. Инцидент произошел в школе №58. Ученица 9-го класса забыла дома сменную обувь и прошла на занятия. Завучу по воспитательной работе Александру Кузину это не понравилось, и он схватил девочку за волосы. В объяснительной он пояснил, что сделал это не намеренно, а хотел задержать школьницу за плечо. Как сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, она посоветовала директору уволить педагога, уточнив, что извинилась перед родителем школьницы "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи изучают опубликованную в СМИ видеозапись инцидента, устанавливают обстоятельства произошедшего", сообщает управление.Максимальное наказание по вменяемой статье - лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20191016/1559833342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хабаровск
В Хабаровске завели дело на завуча школы, схватившего ученицу за волосы
СК завел дело на завуча хабаровской школы, схватившего ученицу за волосы
ХАБАРОВСК, 25 апр - РИА Новости.
Следователи возбудили
уголовное дело на завуча хабаровской школы, который схватил ученицу за волосы из-за забытой дома сменной обуви, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее попавшим в соцсети видео со школьной камеры наблюдения заинтересовалась прокуратура. Инцидент произошел в школе №58. Ученица 9-го класса забыла дома сменную обувь и прошла на занятия. Завучу по воспитательной работе Александру Кузину это не понравилось, и он схватил девочку за волосы. В объяснительной он пояснил, что сделал это не намеренно, а хотел задержать школьницу за плечо. Как сообщила РИА Новости начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова, она посоветовала директору уволить педагога, уточнив, что извинилась перед родителем школьницы "за такого учителя". Мама пострадавшей написала заявление в полицию.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи изучают опубликованную в СМИ видеозапись инцидента, устанавливают обстоятельства произошедшего", сообщает управление.
Максимальное наказание по вменяемой статье - лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.