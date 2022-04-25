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СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.04.2022
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СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе
СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 25.04.2022
СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после подрыва водоотлива в шахте в Кузбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:25
2022-04-25T11:32
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после подрыва водоотлива в шахте в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.По данным регионального главка МЧС, на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария, один человек погиб."Следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказали в ведомстве.Предварительно установлено, что 25 апреля в шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один самостоятельно вышел, второго сейчас ищут."Следователями в ближайшее время будет изъята и изучена вся необходимая документация, допрошены лица из числа руководителей и работников угольного предприятия. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220325/gornyak-1779978704.html
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:25 25.04.2022 (обновлено: 11:32 25.04.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после аварии на шахте в Кузбассе

СК возбудил уголовное дело после подрыва водоотлива в шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после подрыва водоотлива в шахте в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.
По данным регионального главка МЧС, на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария, один человек погиб.
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"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что 25 апреля в шахте "Ерунаковская-8" произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке – двое рабочих, один самостоятельно вышел, второго сейчас ищут.
"Следователями в ближайшее время будет изъята и изучена вся необходимая документация, допрошены лица из числа руководителей и работников угольного предприятия. В ходе предварительного следствия будет изучено, соблюдались ли при проведении работ требования по технике безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
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