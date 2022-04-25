https://ria.ru/20220425/shakhta-1785257561.html

Всех горняков из шахты "Ерунаковская-8" вывели на поверхность

Всех горняков из шахты "Ерунаковская-8" вывели на поверхность - РИА Новости, 25.04.2022

Всех горняков из шахты "Ерунаковская-8" вывели на поверхность

Все горняки выведены на поверхность с шахты "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где произошла авария на водоотливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Распадской... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T10:18

2022-04-25T10:18

2022-04-25T10:32

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Все горняки выведены на поверхность с шахты "Ерунаковская-8" в Кузбассе, где произошла авария на водоотливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Распадской угольной компании.Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что свыше 210 горняков эвакуируют из шахты из-за аварии на водоотливе, с 2 шахтерами связи нет. Позже в региональном главке МЧС подтвердили, что на "Ерунаковской-8" произошла авария, на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона. Один человек погиб."Шахта "Ерунаковская-8. Произошел прорыв воды. Люди выведены на поверхность", – сообщили в пресс-службе компании. Собеседница агентства уточнила, что все горняки выведены на поверхность, не уточняя их число.

https://ria.ru/20220325/gornyak-1779978704.html

кемеровская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область