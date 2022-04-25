https://ria.ru/20220425/shakhta-1785246244.html

Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков

Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков - РИА Новости, 25.04.2022

Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков

Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:24

2022-04-25T09:24

2022-04-25T09:26

кемеровская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На шахте "Ерунаковская-8"произошла авария на водоотливе. На момент ЧП в забое находились 211 человек, горняков эвакуируют", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на аварийном участке, по предварительной информации, находились два шахтера, связь с ними отсутствует.

https://ria.ru/20220423/shakhta-1785054664.html

кемеровская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)