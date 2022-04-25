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Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков - РИА Новости, 25.04.2022
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Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков - РИА Новости, 25.04.2022
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков
Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:24
2022-04-25T09:26
кемеровская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На шахте "Ерунаковская-8"произошла авария на водоотливе. На момент ЧП в забое находились 211 человек, горняков эвакуируют", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на аварийном участке, по предварительной информации, находились два шахтера, связь с ними отсутствует.
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кемеровская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:24 25.04.2022 (обновлено: 09:26 25.04.2022)
 
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков

Из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе эвакуируют свыше 200 горняков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники горно-обогатительного комбината
Сотрудники горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники горно-обогатительного комбината. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На шахте "Ерунаковская-8"произошла авария на водоотливе. На момент ЧП в забое находились 211 человек, горняков эвакуируют", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на аварийном участке, по предварительной информации, находились два шахтера, связь с ними отсутствует.
Сотрудник диспетчерской службы Гайского горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 09:48
Гайский ГОК опроверг сообщения о взрыве на шахте в Оренбуржье
 
Кемеровская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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