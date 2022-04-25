https://ria.ru/20220425/shakhta-1785246244.html
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков - РИА Новости, 25.04.2022
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков
Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:24
2022-04-25T09:24
2022-04-25T09:26
кемеровская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_73858edaf1fc67585219b84c63df76a4.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На шахте "Ерунаковская-8"произошла авария на водоотливе. На момент ЧП в забое находились 211 человек, горняков эвакуируют", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на аварийном участке, по предварительной информации, находились два шахтера, связь с ними отсутствует.
https://ria.ru/20220423/shakhta-1785054664.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92a54326d50e56cb83bd1c0dd5fc1ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:24 25.04.2022 (обновлено: 09:26 25.04.2022)
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков
Из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе эвакуируют свыше 200 горняков
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Свыше 200 горняков эвакуируют из шахты в Новокузнецком городском округе Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, судьба двух шахтеров остается неизвестной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На шахте "Ерунаковская-8"произошла авария на водоотливе. На момент ЧП в забое находились 211 человек, горняков эвакуируют", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на аварийном участке, по предварительной информации, находились два шахтера, связь с ними отсутствует.