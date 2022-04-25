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МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США - РИА Новости, 25.04.2022
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МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США - РИА Новости, 25.04.2022
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США
Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:19
2022-04-25T18:19
россия
сша
санкции в отношении россии
анатолий антонов
в мире
bank of america
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные меры, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Это безобразие полное", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать ситуацию с блокировкой счетов дипмиссий РФ в США."Американцы сказали, что это не их инициатива, не государства, что это банк сам, по своей инициативе (допустил – ред.). Поэтому они сейчас предложат схему, другой банк, который не будет блокировать счета, и так далее. Посмотрим, к чему приведет это, как они будут выполнять обещания. Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь. Думаю, это ни в чьих интересах", - заявил замминистра.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.
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россия, сша, санкции в отношении россии, анатолий антонов, в мире, bank of america
18:19 25.04.2022
 
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США

МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов российских дипмиссий в США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные меры, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Это безобразие полное", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать ситуацию с блокировкой счетов дипмиссий РФ в США.
"Американцы сказали, что это не их инициатива, не государства, что это банк сам, по своей инициативе (допустил – ред.). Поэтому они сейчас предложат схему, другой банк, который не будет блокировать счета, и так далее. Посмотрим, к чему приведет это, как они будут выполнять обещания. Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь. Думаю, это ни в чьих интересах", - заявил замминистра.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.
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