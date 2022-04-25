https://ria.ru/20220425/scheta-1785377171.html

МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США

МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США - РИА Новости, 25.04.2022

МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США

Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:19

2022-04-25T18:19

2022-04-25T18:19

россия

сша

санкции в отношении россии

анатолий антонов

в мире

bank of america

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные меры, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Это безобразие полное", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать ситуацию с блокировкой счетов дипмиссий РФ в США."Американцы сказали, что это не их инициатива, не государства, что это банк сам, по своей инициативе (допустил – ред.). Поэтому они сейчас предложат схему, другой банк, который не будет блокировать счета, и так далее. Посмотрим, к чему приведет это, как они будут выполнять обещания. Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь. Думаю, это ни в чьих интересах", - заявил замминистра.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, сша, санкции в отношении россии, анатолий антонов, в мире, bank of america