https://ria.ru/20220425/scheta-1785377171.html
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США - РИА Новости, 25.04.2022
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США
Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:19
2022-04-25T18:19
2022-04-25T18:19
россия
сша
санкции в отношении россии
анатолий антонов
в мире
bank of america
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные меры, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Это безобразие полное", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать ситуацию с блокировкой счетов дипмиссий РФ в США."Американцы сказали, что это не их инициатива, не государства, что это банк сам, по своей инициативе (допустил – ред.). Поэтому они сейчас предложат схему, другой банк, который не будет блокировать счета, и так далее. Посмотрим, к чему приведет это, как они будут выполнять обещания. Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь. Думаю, это ни в чьих интересах", - заявил замминистра.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, санкции в отношении россии, анатолий антонов, в мире, bank of america
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов дипмиссий в США
МИД допустил принятие ответных мер из-за заморозки счетов российских дипмиссий в США
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Блокирование счетов российских дипмиссий в США - безобразие, если для загранучреждений РФ не будут созданы нормальные условия работы, Москва допускает ответные меры, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Это безобразие полное", - сказал Иванов, отвечая на вопрос РИА Новости, как он может прокомментировать ситуацию с блокировкой счетов дипмиссий РФ
в США
.
"Американцы сказали, что это не их инициатива, не государства, что это банк сам, по своей инициативе (допустил – ред.). Поэтому они сейчас предложат схему, другой банк, который не будет блокировать счета, и так далее. Посмотрим, к чему приведет это, как они будут выполнять обещания. Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь. Думаю, это ни в чьих интересах", - заявил замминистра.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов
рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне
и Нью-Йорке
были закрыты банком Bank of America
.