17:53 25.04.2022 (обновлено: 18:21 25.04.2022)
Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ
Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания от СБУ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания по совершению преступлений от СБ Украины, следует из видео, опубликованного спецслужбой в понедельник.
"СБ Украины", - отвечает один из задержанных на вопрос, кто давал им задания.
Другой фигурант, координировавший остальных неонацистов, признался, что с подачи СБУ давал своим подельникам распоряжения в кратчайшие сроки "устранить" журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.
"Как можно скорее", - отметил задержанный на вопрос о том, когда планировалось убийство.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом, и напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
Вчера, 15:45Соловьев прокомментировал планы Киева убить его