https://ria.ru/20220425/sbu-1785369942.html

Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ

Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ - РИА Новости, 25.04.2022

Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ

Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания по совершению преступлений от СБ Украины, следует из видео, опубликованного спецслужбой в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:53

2022-04-25T17:53

2022-04-25T18:21

происшествия

служба безопасности украины

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

маргарита симоньян

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вгтрк

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания по совершению преступлений от СБ Украины, следует из видео, опубликованного спецслужбой в понедельник."СБ Украины", - отвечает один из задержанных на вопрос, кто давал им задания.Другой фигурант, координировавший остальных неонацистов, признался, что с подачи СБУ давал своим подельникам распоряжения в кратчайшие сроки "устранить" журналиста ВГТРК Владимира Соловьева."Как можно скорее", - отметил задержанный на вопрос о том, когда планировалось убийство.Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом, и напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов 2022-04-25T17:53 true PT6M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, служба безопасности украины, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк