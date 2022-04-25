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Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ - РИА Новости, 25.04.2022
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Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ
Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ - РИА Новости, 25.04.2022
Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ
Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания по совершению преступлений от СБ Украины, следует из видео, опубликованного спецслужбой в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:53
2022-04-25T18:21
происшествия
служба безопасности украины
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий киселев
маргарита симоньян
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вгтрк
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания по совершению преступлений от СБ Украины, следует из видео, опубликованного спецслужбой в понедельник."СБ Украины", - отвечает один из задержанных на вопрос, кто давал им задания.Другой фигурант, координировавший остальных неонацистов, признался, что с подачи СБУ давал своим подельникам распоряжения в кратчайшие сроки "устранить" журналиста ВГТРК Владимира Соловьева."Как можно скорее", - отметил задержанный на вопрос о том, когда планировалось убийство.Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом, и напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
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происшествия, служба безопасности украины, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, маргарита симоньян, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк
17:53 25.04.2022 (обновлено: 18:21 25.04.2022)
 
Задержанные неонацисты подтвердили, что получали задания от СБУ

Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания от СБУ

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Задержанные в Москве неонацисты подтвердили ФСБ, что получали задания по совершению преступлений от СБ Украины, следует из видео, опубликованного спецслужбой в понедельник.
"СБ Украины", - отвечает один из задержанных на вопрос, кто давал им задания.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 16:51
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева
Другой фигурант, координировавший остальных неонацистов, признался, что с подачи СБУ давал своим подельникам распоряжения в кратчайшие сроки "устранить" журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.
"Как можно скорее", - отметил задержанный на вопрос о том, когда планировалось убийство.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом, и напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 15:45
Соловьев прокомментировал планы Киева убить его
 
ПроисшествияСлужба безопасности УкраиныВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий КиселевМаргарита СимоньянУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВГТРК
 
 
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