https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785306384.html

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:44

2022-04-25T13:44

2022-04-25T13:55

в мире

россия

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил президент Владимир Путин."Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось", - сказал Путин на коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html

россия

донбасс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, донбасс