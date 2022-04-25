https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785306384.html
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2022
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:44
2022-04-25T13:44
2022-04-25T13:55
в мире
россия
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил президент Владимир Путин."Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось", - сказал Путин на коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, донбасс
13:44 25.04.2022 (обновлено: 13:55 25.04.2022)
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, заявил Путин
Президент Путин: Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением