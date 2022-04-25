https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785303539.html

Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК

Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.04.2022

Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК

Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:30

2022-04-25T13:30

2022-04-25T13:41

россия

в мире

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.Отвечая на вопрос о том, активизирует ли ЕС работу по шестому пакету санкций после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, Спинант, в частности, сообщила: "До настоящего момента ЕС демонстрировал готовность идти вперед в вопросе санкций. Мы принимаем быстрые и серьезные меры. Мы не можем сообщать ни о сроках, ни о подробностях нового пакета санкций, так как речь идет о конфиденциальных переговорах. Мы полны решимости принять новую серию санкций".По ее словам, ЕС "работает тесно со всеми 27 странами-членами ЕС на всех стадиях, чтобы добиться принятия наиболее эффективных санкций в самое короткое время и гарантировать единогласное решение".

https://ria.ru/20220425/neft-1785304469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии