https://ria.ru/20220425/sanktsii-1785303539.html
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.04.2022
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК
Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:30
2022-04-25T13:30
2022-04-25T13:41
россия
в мире
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12ad3bed9a5b761800ff86d21f461cae.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.Отвечая на вопрос о том, активизирует ли ЕС работу по шестому пакету санкций после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, Спинант, в частности, сообщила: "До настоящего момента ЕС демонстрировал готовность идти вперед в вопросе санкций. Мы принимаем быстрые и серьезные меры. Мы не можем сообщать ни о сроках, ни о подробностях нового пакета санкций, так как речь идет о конфиденциальных переговорах. Мы полны решимости принять новую серию санкций".По ее словам, ЕС "работает тесно со всеми 27 странами-членами ЕС на всех стадиях, чтобы добиться принятия наиболее эффективных санкций в самое короткое время и гарантировать единогласное решение".
https://ria.ru/20220425/neft-1785304469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755777517_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e2d2c4d2f3b66b0539c9d2157ba39df4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
13:30 25.04.2022 (обновлено: 13:41 25.04.2022)
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК
Представитель ЕК Спинант: дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются