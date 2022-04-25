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Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.04.2022
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Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК - РИА Новости, 25.04.2022
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК
Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:30
2022-04-25T13:41
россия
в мире
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.Отвечая на вопрос о том, активизирует ли ЕС работу по шестому пакету санкций после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, Спинант, в частности, сообщила: "До настоящего момента ЕС демонстрировал готовность идти вперед в вопросе санкций. Мы принимаем быстрые и серьезные меры. Мы не можем сообщать ни о сроках, ни о подробностях нового пакета санкций, так как речь идет о конфиденциальных переговорах. Мы полны решимости принять новую серию санкций".По ее словам, ЕС "работает тесно со всеми 27 странами-членами ЕС на всех стадиях, чтобы добиться принятия наиболее эффективных санкций в самое короткое время и гарантировать единогласное решение".
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россия, в мире, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
13:30 25.04.2022 (обновлено: 13:41 25.04.2022)
 
Дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются, заявили в ЕК

Представитель ЕК Спинант: дебаты по шестому пакету санкций против России продолжаются

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
Отвечая на вопрос о том, активизирует ли ЕС работу по шестому пакету санкций после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, Спинант, в частности, сообщила: "До настоящего момента ЕС демонстрировал готовность идти вперед в вопросе санкций. Мы принимаем быстрые и серьезные меры. Мы не можем сообщать ни о сроках, ни о подробностях нового пакета санкций, так как речь идет о конфиденциальных переговорах. Мы полны решимости принять новую серию санкций".
По ее словам, ЕС "работает тесно со всеми 27 странами-членами ЕС на всех стадиях, чтобы добиться принятия наиболее эффективных санкций в самое короткое время и гарантировать единогласное решение".
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