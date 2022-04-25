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Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести против Китая - РИА Новости, 25.04.2022
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Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести против Китая
Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести против Китая - РИА Новости, 25.04.2022
Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести против Китая
Против Китая можно ввести любые санкции — от запрета на торговлю до эмбарго на технологии: все, чем Запад сейчас пытается напугать Россию. Однако смысла в этом... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T02:15
2022-04-25T02:15
экономика
китай
сша
рэу имени г. в. плеханова
александр тимофеев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Против Китая можно ввести любые санкции — от запрета на торговлю до эмбарго на технологии: все, чем Запад сейчас пытается напугать Россию. Однако смысла в этом немного — против Поднебесной подобные ограничения вряд ли сработают, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Он напомнил, что Америка теоретически может вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы, добавил эксперт.Однако Китай сейчас обладает достаточным числом собственных технологий, там много высококвалифицированных рабочих, что позволяет производить высокотехнологичные товары с низкой себестоимостью. А это означает, что остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает, заключил Тимофеев.
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экономика, китай, сша, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев
02:15 25.04.2022
 
Эксперт рассказал, какие санкции могут ввести против Китая

Эксперт Тимофеев: против Китая могут ввести запрет на торговлю и эмбарго на технологии

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Против Китая можно ввести любые санкции — от запрета на торговлю до эмбарго на технологии: все, чем Запад сейчас пытается напугать Россию. Однако смысла в этом немного — против Поднебесной подобные ограничения вряд ли сработают, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
“В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать”, — пояснил специалист.
Он напомнил, что Америка теоретически может вывезти из Китая все свои технологии, с помощью которых там налажены производственные процессы, добавил эксперт.
Однако Китай сейчас обладает достаточным числом собственных технологий, там много высококвалифицированных рабочих, что позволяет производить высокотехнологичные товары с низкой себестоимостью. А это означает, что остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает, заключил Тимофеев.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
Вчера, 08:00
Санкции начали пожирать своих создателей
 
ЭкономикаКитайСШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаАлександр Тимофеев
 
 
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