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Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты - РИА Новости, 25.04.2022
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Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты - РИА Новости, 25.04.2022
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты
Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:01
2022-04-25T21:01
общество
совет федерации рф
виктор садовничий
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации студента."Надо думать о моделях цифровых компетенций уже для конкретных профессиональных задач… Образовательные стандарты должны быть дополнены цифровыми компетенциями таким образом, чтобы у нас на законодательном уровне можно было вносить в дипломы специалиста отметку о специализации по цифровым технологиям", - сказал Садовничий в Совете Федерации на совете по развитию цифровой экономики на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".Он отметил, что в таком случае, работодателям будет проще находить компетентных выпускников.
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общество, совет федерации рф, виктор садовничий, россия
21:01 25.04.2022
 
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты

Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации студента.
"Надо думать о моделях цифровых компетенций уже для конкретных профессиональных задач… Образовательные стандарты должны быть дополнены цифровыми компетенциями таким образом, чтобы у нас на законодательном уровне можно было вносить в дипломы специалиста отметку о специализации по цифровым технологиям", - сказал Садовничий в Совете Федерации на совете по развитию цифровой экономики на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".
Он отметил, что в таком случае, работодателям будет проще находить компетентных выпускников.
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