https://ria.ru/20220425/sadovnichiy-1785404003.html
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты - РИА Новости, 25.04.2022
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты
Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:01
2022-04-25T21:01
2022-04-25T21:01
общество
совет федерации рф
виктор садовничий
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации студента."Надо думать о моделях цифровых компетенций уже для конкретных профессиональных задач… Образовательные стандарты должны быть дополнены цифровыми компетенциями таким образом, чтобы у нас на законодательном уровне можно было вносить в дипломы специалиста отметку о специализации по цифровым технологиям", - сказал Садовничий в Совете Федерации на совете по развитию цифровой экономики на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".Он отметил, что в таком случае, работодателям будет проще находить компетентных выпускников.
https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, виктор садовничий, россия
Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты
Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями