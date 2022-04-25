https://ria.ru/20220425/sadovnichiy-1785404003.html

Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты

Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты - РИА Новости, 25.04.2022

Ректор МГУ: нужно включить цифровые компетенции в образовательные стандарты

Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:01

2022-04-25T21:01

2022-04-25T21:01

общество

совет федерации рф

виктор садовничий

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил дополнить образовательные стандарты цифровыми компетенциями, чтобы вносить в дипломы отметку о цифровой специализации студента."Надо думать о моделях цифровых компетенций уже для конкретных профессиональных задач… Образовательные стандарты должны быть дополнены цифровыми компетенциями таким образом, чтобы у нас на законодательном уровне можно было вносить в дипломы специалиста отметку о специализации по цифровым технологиям", - сказал Садовничий в Совете Федерации на совете по развитию цифровой экономики на тему "Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой экономики".Он отметил, что в таком случае, работодателям будет проще находить компетентных выпускников.

https://ria.ru/20220425/spetsialisty-1785340306.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, совет федерации рф, виктор садовничий, россия