Устойчивость работы Rutube обеспечили по крайней мере до конца 2022 года
"Газпром-медиа": устойчивость работы Rutube обеспечили по крайней мере до конца 2022 года
Стенд компании Rutube. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Устойчивость работы Rutube обеспечена по крайней мере до конца 2022 года, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров РИА Новости.
"Главный вопрос, справится или нет (Rutube с притоком пользователей YouTube - ред.), заключается в устойчивости инфраструктуры. Мы предполагали приход миллионов пользователей, и это уже произошло. Хотел бы подчеркнуть, что YouTube вполне успешно работает, но, тем не менее, с января месяца к нам пришло более 25 миллионов месячной аудитории. Это большая нагрузка. На сегодняшний день нами закуплено достаточное количество и облачных пространств, и серверов, и другого структурного оборудования, которое выдержит такой темп притока пользователей по крайней мере до конца 2022 года. Мы к этому готовы", - сказал Жаров.
Он отметил, что, внося дополнения, разработчики руководствуются просьбами пользователей.
"Люди привыкли к определенному уровню сервиса. Разработчиками это учитывается и поэтому тот функционал, который появляется и будет появляться в ближайшее время на платформе, его приоритизация, что будет делаться в первую очередь, что во вторую, учитывает те замечания и просьбы, которые мы получаем от пользователей. Поэтому я верю в то, что к концу 2022 года Rutube будет более юзер-фрэндли и всем будет в нем хорошо и интересно", - сказал Жаров.
Он отметил, что весной пройдет очередной этап обновления платформы, в результате которого она станет еще удобнее для пользователей