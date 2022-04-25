https://ria.ru/20220425/rutube-1785328081.html

Устойчивость работы Rutube обеспечили по крайней мере до конца 2022 года

Устойчивость работы Rutube обеспечили по крайней мере до конца 2022 года - РИА Новости, 25.04.2022

Устойчивость работы Rutube обеспечили по крайней мере до конца 2022 года

Устойчивость работы Rutube обеспечена по крайней мере до конца 2022 года, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:11

2022-04-25T15:11

2022-04-25T15:11

общество

технологии

rutube

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Устойчивость работы Rutube обеспечена по крайней мере до конца 2022 года, сообщил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров РИА Новости.Он отметил, что, внося дополнения, разработчики руководствуются просьбами пользователей."Люди привыкли к определенному уровню сервиса. Разработчиками это учитывается и поэтому тот функционал, который появляется и будет появляться в ближайшее время на платформе, его приоритизация, что будет делаться в первую очередь, что во вторую, учитывает те замечания и просьбы, которые мы получаем от пользователей. Поэтому я верю в то, что к концу 2022 года Rutube будет более юзер-фрэндли и всем будет в нем хорошо и интересно", - сказал Жаров.Он отметил, что весной пройдет очередной этап обновления платформы, в результате которого она станет еще удобнее для пользователей

https://ria.ru/20220405/rutube-1781946547.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, технологии, rutube, россия