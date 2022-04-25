19:03 25.04.2022 (обновлено: 23:53 25.04.2022)
Американский полковник раскрыл, чего Запад "не ожидал" от России
Полковник США в отставке Макгрегор: Россия аккуратно действует в рамках спецоперации
Военнослужащий на улице в Мелитополе
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в комментарии испанскому El Mundo обратил внимание, как Россия аккуратно действует в рамках специальной военной операции на Украине, что нехарактерно для стран Запада.
"Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. <…> Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения", — сказал он.
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Это не первый раз, когда Макгрегора удивляют "нехарактерные для западных стран" действия России. Так, в марте он уже рассуждал о том, что Москва "не прошлась по Украине кувалдой". В этом же выступлении американец отметил, что президент России Владимир Путин "несмотря ни на что продолжает относиться к украинцам как к соседям", а также заявил, что именно в такие моменты ярче всего видны отличия между Западом и "русскими".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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