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Американский полковник раскрыл, чего Запад "не ожидал" от России - РИА Новости, 25.04.2022
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Американский полковник раскрыл, чего Запад "не ожидал" от России
Американский полковник раскрыл, чего Запад "не ожидал" от России - РИА Новости, 25.04.2022
Американский полковник раскрыл, чего Запад "не ожидал" от России
Американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в комментарии испанскому El Mundo обратил внимание, как Россия... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:03
2022-04-25T23:53
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в комментарии испанскому El Mundo обратил внимание, как Россия аккуратно действует в рамках специальной военной операции на Украине, что нехарактерно для стран Запада."Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. &lt;…&gt; Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения", — сказал он.Это не первый раз, когда Макгрегора удивляют "нехарактерные для западных стран" действия России. Так, в марте он уже рассуждал о том, что Москва "не прошлась по Украине кувалдой". В этом же выступлении американец отметил, что президент России Владимир Путин "несмотря ни на что продолжает относиться к украинцам как к соседям", а также заявил, что именно в такие моменты ярче всего видны отличия между Западом и "русскими".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, сша
19:03 25.04.2022 (обновлено: 23:53 25.04.2022)
 
Американский полковник раскрыл, чего Запад "не ожидал" от России

Полковник США в отставке Макгрегор: Россия аккуратно действует в рамках спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на улице в Мелитополе
Военнослужащий на улице в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий на улице в Мелитополе
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский полковник в отставке и бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в комментарии испанскому El Mundo обратил внимание, как Россия аккуратно действует в рамках специальной военной операции на Украине, что нехарактерно для стран Запада.
"Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. <…> Было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения", — сказал он.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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Это не первый раз, когда Макгрегора удивляют "нехарактерные для западных стран" действия России. Так, в марте он уже рассуждал о том, что Москва "не прошлась по Украине кувалдой". В этом же выступлении американец отметил, что президент России Владимир Путин "несмотря ни на что продолжает относиться к украинцам как к соседям", а также заявил, что именно в такие моменты ярче всего видны отличия между Западом и "русскими".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Женщины провожают колонну подразделений ВС России, проходящую через освобожденные от украинских националистических вооруженных формирований населенные пункты Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
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