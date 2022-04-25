https://ria.ru/20220425/rets-1785327480.html

РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия"

РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия" - РИА Новости, 25.04.2022

РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия"

Около 20 российских компаний примут участие в открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", сообщила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T15:20

2022-04-25T15:20

2022-04-25T15:20

российский экспортный центр (рэц)

россия

ташкент

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 российских компаний примут участие в открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на открытии мероприятия."В Ташкенте открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022", на которой почти 20 российских компаний презентуют свою высокотехнологичную и промышленную продукцию", - сказала Никишина."Центральная Азия - один из самых перспективных регионов с точки зрения развития высокотеха и совместных проектов для российских экспортеров в этой сфере. Наша технологичная продукция пользуется спросом в этом регионе не только из-за своего качества, но и потому, что наши производители готовы учитывать требования заказчиков и региональную специфику", - отметила она.Выставка продлится до 27 апреля. Российские компании будут демонстрировать в том числе разработки в сфере "интеллектуального" оборудования и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, платежные платформы и не только.На выставке ожидается более 10 тысяч гостей, в том числе представителей государственных органов власти, профессиональных специалистов и байеров из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии. Организаторы - Минпромторг России и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

https://ria.ru/20220421/kosmetika-1784755101.html

россия

ташкент

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, ташкент