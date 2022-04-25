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РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия" - РИА Новости, 25.04.2022
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РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия"
РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия" - РИА Новости, 25.04.2022
РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия"
Около 20 российских компаний примут участие в открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", сообщила глава Российского экспортного центра... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T15:20
2022-04-25T15:20
российский экспортный центр (рэц)
россия
ташкент
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 российских компаний примут участие в открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на открытии мероприятия."В Ташкенте открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022", на которой почти 20 российских компаний презентуют свою высокотехнологичную и промышленную продукцию", - сказала Никишина."Центральная Азия - один из самых перспективных регионов с точки зрения развития высокотеха и совместных проектов для российских экспортеров в этой сфере. Наша технологичная продукция пользуется спросом в этом регионе не только из-за своего качества, но и потому, что наши производители готовы учитывать требования заказчиков и региональную специфику", - отметила она.Выставка продлится до 27 апреля. Российские компании будут демонстрировать в том числе разработки в сфере "интеллектуального" оборудования и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, платежные платформы и не только.На выставке ожидается более 10 тысяч гостей, в том числе представителей государственных органов власти, профессиональных специалистов и байеров из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии. Организаторы - Минпромторг России и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
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российский экспортный центр (рэц), россия, ташкент
15:20 25.04.2022
 

РЭЦ: почти 20 компаний примут участие в "Иннопром. Центральная Азия"

© РИА Новости / Максим БлиновГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 российских компаний примут участие в открывшейся в Ташкенте выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", сообщила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на открытии мероприятия.
"В Ташкенте открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022", на которой почти 20 российских компаний презентуют свою высокотехнологичную и промышленную продукцию", - сказала Никишина.
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"Центральная Азия - один из самых перспективных регионов с точки зрения развития высокотеха и совместных проектов для российских экспортеров в этой сфере. Наша технологичная продукция пользуется спросом в этом регионе не только из-за своего качества, но и потому, что наши производители готовы учитывать требования заказчиков и региональную специфику", - отметила она.
Выставка продлится до 27 апреля. Российские компании будут демонстрировать в том числе разработки в сфере "интеллектуального" оборудования и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, платежные платформы и не только.
На выставке ожидается более 10 тысяч гостей, в том числе представителей государственных органов власти, профессиональных специалистов и байеров из России, Узбекистана и других стран Центральной Азии. Организаторы - Минпромторг России и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияТашкент
 
 
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