https://ria.ru/20220425/referendum-1785282719.html

В МИД заявили, что не слышали о подготовке референдума в Херсоне

В МИД заявили, что не слышали о подготовке референдума в Херсоне - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД заявили, что не слышали о подготовке референдума в Херсоне

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не знает о подготовке референдума в Херсоне. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:57

2022-04-25T11:57

2022-04-25T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не знает о подготовке референдума в Херсоне."Не слышал об этом", — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в регионе якобы готовится референдум о самоопределении.О том, что жители южных регионов Украины имеют право на подобное волеизъявление в середине апреля заявлял постоянный представитель Крыма при президенте России и вице-премьер региона Георгий Мурадов.В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал освобожденные от националистов украинские территории со временем провести референдумы, чтобы защититься от территориальных претензий и определить вектор дальнейшего развития.По мнению сенатора Сергея Цекова, не менее двух третей жителей юга Украины, в частности Херсонской области, высказались бы за то, чтобы быть в составе России.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже в этом регионе, а также на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, там начали транслироваться российские телеканалы и радиостанции, население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защитить "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, ситуация в днр и лнр