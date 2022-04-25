11:57 25.04.2022 (обновлено: 15:54 25.04.2022)
В МИД заявили, что не слышали о подготовке референдума в Херсоне
Замглавы МИД Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне
Военнослужащие Росгвардии подняли копию Знамени Победы на Аллее Славы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не знает о подготовке референдума в Херсоне.
"Не слышал об этом", — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что в регионе якобы готовится референдум о самоопределении.
О том, что жители южных регионов Украины имеют право на подобное волеизъявление в середине апреля заявлял постоянный представитель Крыма при президенте России и вице-премьер региона Георгий Мурадов.
В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал освобожденные от националистов украинские территории со временем провести референдумы, чтобы защититься от территориальных претензий и определить вектор дальнейшего развития.
По мнению сенатора Сергея Цекова, не менее двух третей жителей юга Украины, в частности Херсонской области, высказались бы за то, чтобы быть в составе России.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже в этом регионе, а также на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, там начали транслироваться российские телеканалы и радиостанции, население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защитить "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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