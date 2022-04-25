https://ria.ru/20220425/raneniya-1785418403.html

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 25.04.2022

Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T23:37

2022-04-25T23:37

2022-04-25T23:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двоих мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики", - сообщили в представительстве.Отмечается, что мужчина 1954 года рождения пострадал в результате обстрелов в населенном пункте Старомалиновка. Место и обстоятельства ранения второго мирного жителя, молодого человека 2002 года рождения, уточняются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, ситуация в днр и лнр