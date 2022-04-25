Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
Два мирных жителя пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что мужчина 1954 года рождения пострадал в результате обстрелов в населенном пункте Старомалиновка. Место и обстоятельства ранения второго мирного жителя, молодого человека 2002 года рождения, уточняются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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