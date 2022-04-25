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Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках - РИА Новости, 25.04.2022
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Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:31
2022-04-25T14:31
происшествия
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор РФ Игорь Краснов."В связи с имеющимися острыми проблемами в деятельности уголовно-исполнительной системы проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор", - сказал Краснов.Генпрокурор поручил подчиненным обеспечивать "принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания"."Держите под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных, от решения которых зависит возмещение потерпевшим и государству причинённого вреда", - добавил Краснов.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
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происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, игорь краснов
14:31 25.04.2022
 
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках

Краснов: ГП устроила внеочередную аттестацию прокуроров после сообщений о пытках в тюрьмах

© Фото : предоставлено ГенпрокуратуройГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : предоставлено Генпрокуратурой
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"В связи с имеющимися острыми проблемами в деятельности уголовно-исполнительной системы проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор", - сказал Краснов.
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Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России
Генпрокурор поручил подчиненным обеспечивать "принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания".
"Держите под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных, от решения которых зависит возмещение потерпевшим и государству причинённого вреда", - добавил Краснов.
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.
СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.
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За пытки в саратовской тюрьме привлекли шесть человек, заявил Бастрыкин
Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.
В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
 
ПроисшествияСаратовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФИгорь Краснов
 
 
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