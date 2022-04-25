https://ria.ru/20220425/pytki-1785318523.html
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках - РИА Новости, 25.04.2022
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:31
2022-04-25T14:31
2022-04-25T14:31
происшествия
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор РФ Игорь Краснов."В связи с имеющимися острыми проблемами в деятельности уголовно-исполнительной системы проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор", - сказал Краснов.Генпрокурор поручил подчиненным обеспечивать "принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания"."Держите под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных, от решения которых зависит возмещение потерпевшим и государству причинённого вреда", - добавил Краснов.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, игорь краснов
Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках
Краснов: ГП устроила внеочередную аттестацию прокуроров после сообщений о пытках в тюрьмах
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"В связи с имеющимися острыми проблемами в деятельности уголовно-исполнительной системы проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор", - сказал Краснов.
Генпрокурор поручил подчиненным обеспечивать "принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания".
"Держите под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных, от решения которых зависит возмещение потерпевшим и государству причинённого вреда", - добавил Краснов.
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области
.
СК РФ
после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН
Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.
Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.
В конце января Генпрокуратура
объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.