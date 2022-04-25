https://ria.ru/20220425/pytki-1785318523.html

Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках

Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках - РИА Новости, 25.04.2022

Краснов рассказал о "встряске" для прокуроров после публикаций о пытках

Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:31

2022-04-25T14:31

2022-04-25T14:31

происшествия

саратовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Прокурорам устроили "встряску" после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, это должно перезагрузить надзор, сообщил на расширенной коллегии генпрокурор РФ Игорь Краснов."В связи с имеющимися острыми проблемами в деятельности уголовно-исполнительной системы проведена внеочередная аттестация прокуроров, отвечающих за этот участок работы. Надеюсь такой встряски достаточно, чтобы реально перезагрузить надзор", - сказал Краснов.Генпрокурор поручил подчиненным обеспечивать "принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания"."Держите под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных, от решения которых зависит возмещение потерпевшим и государству причинённого вреда", - добавил Краснов.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Правда, в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что число нарушений, выявленных прокурорами в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в минувшем году на 10% превысило уровень 2020-го.В конце января Генпрокуратура объявила о грядущей проверке безопасности заключенных во всех колониях и СИЗО России. Результаты, по поручению президента Владимира Путина, ведомство проанализирует к 1 июня.

https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html

https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, игорь краснов