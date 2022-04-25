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Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным
Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным - РИА Новости, 25.04.2022
Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным
Повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T17:14
2022-04-25T17:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам"Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере, понятно, но это прерогатива Центрального банка. Важно, что эти действия дополняются и решениями по линии правительства", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220414/stavka-1783555562.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин
17:14 25.04.2022 (обновлено: 17:27 25.04.2022)
 
Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным

Президент России Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам
"Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере, понятно, но это прерогатива Центрального банка. Важно, что эти действия дополняются и решениями по линии правительства", - добавил президент РФ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 16:13
В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВладимир Путин
 
 
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