https://ria.ru/20220425/putin-1785357252.html

Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным

Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным - РИА Новости, 25.04.2022

Путин назвал повышение ключевой ставки ЦБ обоснованным

Повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:14

2022-04-25T17:14

2022-04-25T17:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ было обосновано, это решение сработало, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что на конечный спрос сейчас негативно влияет снижение кредитной активности банковской системы. Причина в коммерческих рисках и увеличении процентных ставок – это все понятно, мы это знаем хорошо. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обоснованным, необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам"Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере, понятно, но это прерогатива Центрального банка. Важно, что эти действия дополняются и решениями по линии правительства", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220414/stavka-1783555562.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин