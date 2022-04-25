Неонацисты оборудовали опорный пункт с РСЗО в жилом доме в Авдеевке
Украинские неонацисты оборудовали опорный пункт с РСЗО в жилом доме в Авдеевке в ДНР
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Украинские неонацисты оборудовали в одном из жилых домов в Авдеевке (ДНР) опорный пункт, насильно удерживая жителей в своих квартирах в качестве живого щита, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Авдеевка Донецкой народной республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе – тяжелая техника и РСЗО, при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как "живым щитом", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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