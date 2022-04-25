https://ria.ru/20220425/propaganda-1785355150.html

Эксперт объяснил, с чем связана пропаганда "Колумбайна"* в России

Эксперт объяснил, с чем связана пропаганда "Колумбайна"* в России - РИА Новости, 25.04.2022

Эксперт объяснил, с чем связана пропаганда "Колумбайна"* в России

Пропаганда "Колумбайна"* (движение запрещено в России как террористическое) в РФ началась одновременно с активизацией работы украинского центра... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T17:07

2022-04-25T17:07

2022-04-25T17:33

россия

общество

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

московский государственный лингвистический университет

украина

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Пропаганда "Колумбайна"* (движение запрещено в России как террористическое) в РФ началась одновременно с активизацией работы украинского центра информационно-психологических операций, заявил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор кафедры теологии и заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.В понедельник генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения "Колумбайн"* создано почти 700 сообществ. По его словам, результатом действий "безумных адептов" движения стали шокирующие своей жестокостью нападения на школы и гибель детей."Я связываю активность колумбайновской пропаганды с Украиной. Момент, когда в РФ началась пропаганда "Колумбайна"*, совпадает с активизацией работы украинского центра информационно-психологических операций. Это применение против России информационного оружия, которое имеет отношение к Украине", - сказал Силантьев.По его словам, сначала этот центр продвигал так называемые "группы смерти", а потом и "колумбайнеров"."Также в центре занимались звонками "от служб безопасности" Сбербанка, телефонным терроризмом – делали сообщения о минировании. По крайней мере, после начала военной операции РФ на Украине, в РФ почти полностью исчезли подобные преступления", - заметил Силантьев.Ученый рассказал, что летом 2022 года центр деструктологии МГЛУ при поддержке правительства Нижегородской области издаст инструкцию по профилактике "Колумбайна"*."В инструкции расскажем, как выявлять участников "Колумбайна"*, их психотип, маркерные увлечения и как с ними работать. А в августе выпустят книгу на эту тему под названием "Убить биомусор", - отметил собеседник агентства.Ранее Силантьев в разговоре с РИА Новости отмечал, что движение "колумбайнеров" – это деструктивная субкультура, имеющая ярко выраженную религиозную окраску, это "форма неоязыческого сатанизма".Верховный суд России 2 февраля по иску Генпрокуратуры признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его в стране. За организацию или участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20220425/kolumbayn-1785312554.html

https://ria.ru/20220322/kolumbayn-1779386474.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, московский государственный лингвистический университет, украина, сбербанк россии