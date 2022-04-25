https://ria.ru/20220425/pridnestrove-1785390926.html

По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ

По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ - РИА Новости, 25.04.2022

По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ

По зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, по предварительным данным, несколько раз стреляли из... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:18

2022-04-25T19:18

2022-04-25T20:14

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. По зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, по предварительным данным, несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщает в понедельник пресс-служба МВД Приднестровья.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что серия взрывов произошла в понедельник в Тирасполе в здании министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики."В понедельник, около 17.00 (совпадает с мск), в здании министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В министерстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, из помещения валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте находятся следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь