https://ria.ru/20220425/pridnestrove-1785390926.html
По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ
По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ - РИА Новости, 25.04.2022
По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ
По зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, по предварительным данным, несколько раз стреляли из... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:18
2022-04-25T19:18
2022-04-25T20:14
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. По зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе, по предварительным данным, несколько раз стреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщает в понедельник пресс-служба МВД Приднестровья.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что серия взрывов произошла в понедельник в Тирасполе в здании министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики."В понедельник, около 17.00 (совпадает с мск), в здании министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, произошло несколько взрывов. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В министерстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, из помещения валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте находятся следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь
19:18 25.04.2022 (обновлено: 20:14 25.04.2022)
По зданию МГБ Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из РПГ
По зданию МГБ Приднестровья в Тирасполе стреляли из РПГ