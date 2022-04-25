13:23 25.04.2022 (обновлено: 13:37 25.04.2022)
В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье
МИД: Россия не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе",- заявил Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видят ли в РФ риски того, что ситуация в Приднестровье может развиваться по украинскому сценарию.
Ранее министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова из-за заявлений исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева о притеснении русскоязычного населения в Приднестровье. Власти Молдавии полагают, что эти заявления необоснованны и противоречат позиции РФ о поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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