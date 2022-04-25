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В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье - РИА Новости, 25.04.2022
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В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье
В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье - РИА Новости, 25.04.2022
В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье
Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:23
2022-04-25T13:37
диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе
в мире
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе",- заявил Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видят ли в РФ риски того, что ситуация в Приднестровье может развиваться по украинскому сценарию.Ранее министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова из-за заявлений исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева о притеснении русскоязычного населения в Приднестровье. Власти Молдавии полагают, что эти заявления необоснованны и противоречат позиции РФ о поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220423/pridnestrove-1785094315.html
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
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диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе, в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
13:23 25.04.2022 (обновлено: 13:37 25.04.2022)
 
В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье

МИД: Россия не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе",- заявил Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видят ли в РФ риски того, что ситуация в Приднестровье может развиваться по украинскому сценарию.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Диалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионеВ миреМолдавияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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