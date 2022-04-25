https://ria.ru/20220425/pridnestrove-1785302568.html

В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье

В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье - РИА Новости, 25.04.2022

В МИД не видят рисков эскалации ситуации в Приднестровье

Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T13:23

2022-04-25T13:23

2022-04-25T13:37

диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе

в мире

молдавия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе",- заявил Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видят ли в РФ риски того, что ситуация в Приднестровье может развиваться по украинскому сценарию.Ранее министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова из-за заявлений исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева о притеснении русскоязычного населения в Приднестровье. Власти Молдавии полагают, что эти заявления необоснованны и противоречат позиции РФ о поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220423/pridnestrove-1785094315.html

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

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Кирилл Волков

диалог по приднестровью и урегулирование ситуации в регионе, в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко