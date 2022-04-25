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Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов - РИА Новости, 25.04.2022
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Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов
Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:41
2022-04-25T14:41
в мире
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда."По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне", - добавил Путин.Он подчеркнул, что такая доказательная база "должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине".
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в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
14:41 25.04.2022
 
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов

Путин призвал следственные органы доводить до суда преступления украинских националистов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда.
"Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры.
"По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что такая доказательная база "должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине".
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