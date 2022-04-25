https://ria.ru/20220425/prestupleniya-1785321343.html

Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов

Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов - РИА Новости, 25.04.2022

Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов

Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:41

2022-04-25T14:41

2022-04-25T14:41

в мире

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда."По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне", - добавил Путин.Он подчеркнул, что такая доказательная база "должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине".

https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)