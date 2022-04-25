https://ria.ru/20220425/prestupleniya-1785321343.html
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов
Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:41
2022-04-25T14:41
2022-04-25T14:41
в мире
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал все следственные органы РФ детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда."По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне", - добавил Путин.Он подчеркнул, что такая доказательная база "должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине".
https://ria.ru/20220425/provokatsii-1785308773.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
Путин призвал доводить до суда преступления украинских националистов
Путин призвал следственные органы доводить до суда преступления украинских националистов