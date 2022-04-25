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Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России - РИА Новости, 25.04.2022
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Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России - РИА Новости, 25.04.2022
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России
США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:49
2022-04-25T01:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
саид халил аль-абси
сша
в мире
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к санкциям против России, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Саид Халил аль-Абси.По его мнению, это решение Белого дома подрывает доверие к мировой финансовой системе и Вашингтону, который может вмиг заморозить резервы любой страны.Публицист пояснил, что весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту, что привело к росту цен и дефициту некоторых товаров. На этом фоне Халил аль-Абси призывает мировые державы положить конец гегемонии Соединенных Штатов."Необходимо, чтобы все страны, имеющие право голоса, выступили против Америки. Она должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира", — заключил автор материала.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный Банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, саид халил аль-абси, сша, в мире, центральный банк рф (цб рф)
01:49 25.04.2022
 
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России

Rai Al Youm: страны должны положить конец гегемонии США после преступных санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к санкциям против России, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Саид Халил аль-Абси.
По его мнению, это решение Белого дома подрывает доверие к мировой финансовой системе и Вашингтону, который может вмиг заморозить резервы любой страны.
"Когда они прибирают к рукам чужие деньги одним росчерком пера, то нарушают один из важнейших принципов экономического строя — принцип экономической свободы", — отметил Халил аль-Абси.
Публицист пояснил, что весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту, что привело к росту цен и дефициту некоторых товаров. На этом фоне Халил аль-Абси призывает мировые державы положить конец гегемонии Соединенных Штатов.
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"Необходимо, чтобы все страны, имеющие право голоса, выступили против Америки. Она должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира", — заключил автор материала.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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