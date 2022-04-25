https://ria.ru/20220425/prestuplenie-1785231487.html
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России - РИА Новости, 25.04.2022
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России
США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T01:49
2022-04-25T01:49
2022-04-25T01:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
саид халил аль-абси
сша
в мире
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к санкциям против России, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Саид Халил аль-Абси.По его мнению, это решение Белого дома подрывает доверие к мировой финансовой системе и Вашингтону, который может вмиг заморозить резервы любой страны.Публицист пояснил, что весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту, что привело к росту цен и дефициту некоторых товаров. На этом фоне Халил аль-Абси призывает мировые державы положить конец гегемонии Соединенных Штатов."Необходимо, чтобы все страны, имеющие право голоса, выступили против Америки. Она должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира", — заключил автор материала.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный Банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20220424/porty-1785137752.html
https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html
https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784660253.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, саид халил аль-абси, сша, в мире, центральный банк рф (цб рф)
Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России
Rai Al Youm: страны должны положить конец гегемонии США после преступных санкций против РФ