https://ria.ru/20220425/prestuplenie-1785231487.html

Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России

Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России - РИА Новости, 25.04.2022

Rai Al Youm заявила о "преступлении" США в отношении России

США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T01:49

2022-04-25T01:49

2022-04-25T01:49

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

саид халил аль-абси

сша

в мире

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США совершили "преступление", заморозив резервы Центрального Банка, а также оказав беспрецедентное давление на страны мира, чтобы вынудить их присоединиться к санкциям против России, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Саид Халил аль-Абси.По его мнению, это решение Белого дома подрывает доверие к мировой финансовой системе и Вашингтону, который может вмиг заморозить резервы любой страны.Публицист пояснил, что весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, препятствующих импорту и экспорту, что привело к росту цен и дефициту некоторых товаров. На этом фоне Халил аль-Абси призывает мировые державы положить конец гегемонии Соединенных Штатов."Необходимо, чтобы все страны, имеющие право голоса, выступили против Америки. Она должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира", — заключил автор материала.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти заявили о готовности к такому сценарию и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центральный Банк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220424/porty-1785137752.html

https://ria.ru/20220424/dolg-1785168626.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784660253.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, саид халил аль-абси, сша, в мире, центральный банк рф (цб рф)