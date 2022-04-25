https://ria.ru/20220425/predprinimateli-1785307188.html
Путин призвал максимально поддержать предпринимателей
Путин призвал максимально поддержать предпринимателей - РИА Новости, 25.04.2022
Путин призвал максимально поддержать предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал максимально поддержать предпринимателей РФ, предложив использовать и меры по снижению административных нагрузок. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T13:47
2022-04-25T13:47
2022-04-25T14:03
экономика
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал максимально поддержать предпринимателей РФ, предложив использовать и меры по снижению административных нагрузок."Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии, и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России. Это действительно, по-другому сказать нельзя, санкционная агрессия. В этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки", - сказал Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф
13:47 25.04.2022 (обновлено: 14:03 25.04.2022)
Путин призвал максимально поддержать предпринимателей
Президент Путин призвал максимально поддержать предпринимателей