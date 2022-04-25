https://ria.ru/20220425/pozhar-1785275678.html

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек - РИА Новости, 25.04.2022

Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17 человек, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T11:32

2022-04-25T11:32

2022-04-25T12:21

происшествия

пожар в оборонном нии в твери

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ТВЕРЬ, 25 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17 человек, сообщило региональное правительство.Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших, местные власти говорили о госпитализации 13 человек.У пострадавших, которые остаются в больнице, наблюдается положительная динамика, добавили в областном правительстве. Лечение каждого из них взял на личный контроль глава тверского Минздрава Сергей Козлов.По поручению губернатора Игоря Рудени пострадавшим и родственникам погибших окажут поддержку. Семьи, потерявшие близких, получат ее после идентификации тел.На месте пожара продолжается разбор завалов, специалисты обследуют внутренние помещения здания.Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери начался утром 21 апреля. Огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось только к 07:33 следующего утра. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.

https://ria.ru/20220422/pozhar-1784915586.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, пожар в оборонном нии в твери