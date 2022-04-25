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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек - РИА Новости, 25.04.2022
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Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек - РИА Новости, 25.04.2022
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17 человек, сообщило региональное правительство. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T11:32
2022-04-25T12:21
происшествия
пожар в оборонном нии в твери
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ТВЕРЬ, 25 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17 человек, сообщило региональное правительство.Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших, местные власти говорили о госпитализации 13 человек.У пострадавших, которые остаются в больнице, наблюдается положительная динамика, добавили в областном правительстве. Лечение каждого из них взял на личный контроль глава тверского Минздрава Сергей Козлов.По поручению губернатора Игоря Рудени пострадавшим и родственникам погибших окажут поддержку. Семьи, потерявшие близких, получат ее после идентификации тел.На месте пожара продолжается разбор завалов, специалисты обследуют внутренние помещения здания.Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери начался утром 21 апреля. Огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось только к 07:33 следующего утра. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.
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происшествия, пожар в оборонном нии в твери
11:32 25.04.2022 (обновлено: 12:21 25.04.2022)
 
Число погибших при пожаре в НИИ в Твери увеличилось до 17 человек

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17 человек

© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Максим Школьников
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Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 25 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17 человек, сообщило региональное правительство.

"К сожалению, на данный момент официально подтвержденное число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о шести погибших и 24 пострадавших, местные власти говорили о госпитализации 13 человек.
У пострадавших, которые остаются в больнице, наблюдается положительная динамика, добавили в областном правительстве. Лечение каждого из них взял на личный контроль глава тверского Минздрава Сергей Козлов.
Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 14:23
В экстренных службах рассказали подробности пожара в НИИ в Твери
По поручению губернатора Игоря Рудени пострадавшим и родственникам погибших окажут поддержку. Семьи, потерявшие близких, получат ее после идентификации тел.
На месте пожара продолжается разбор завалов, специалисты обследуют внутренние помещения здания.
Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны в Твери начался утром 21 апреля. Огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось только к 07:33 следующего утра. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.
Пожар в оборонном НИИ в Твери
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияПожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
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