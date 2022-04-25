https://ria.ru/20220425/potolok-1785237368.html

В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок - РИА Новости, 25.04.2022

В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

Специалисты выясняют причину обрушения потолка в кафе в Международном аэропорту Владивостока, людей в момент ЧП в обеденной зоне не было, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T07:29

2022-04-25T07:29

2022-04-25T10:53

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Специалисты выясняют причину обрушения потолка в кафе в Международном аэропорту Владивостока, людей в момент ЧП в обеденной зоне не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.В соцсетях широко разошлось видео, снятое в кафе в аэропорту, где обрушился потолок. На нем видно, что крупные части конструкций лежат на полу и на столах. Автор видео написала, что потолок рухнул за несколько минут до того, как она решила зайти в заведение.Там отметили, что произошедшая ситуация не повлияла на работу аэропорта, он функционировал в штатном режиме. Также авиаузел принес извинения за неудобства.

владивосток

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происшествия, владивосток, новости - туризм