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В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок
В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок - РИА Новости, 25.04.2022
В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок
Специалисты выясняют причину обрушения потолка в кафе в Международном аэропорту Владивостока, людей в момент ЧП в обеденной зоне не было, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T07:29
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происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Специалисты выясняют причину обрушения потолка в кафе в Международном аэропорту Владивостока, людей в момент ЧП в обеденной зоне не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.В соцсетях широко разошлось видео, снятое в кафе в аэропорту, где обрушился потолок. На нем видно, что крупные части конструкций лежат на полу и на столах. Автор видео написала, что потолок рухнул за несколько минут до того, как она решила зайти в заведение.Там отметили, что произошедшая ситуация не повлияла на работу аэропорта, он функционировал в штатном режиме. Также авиаузел принес извинения за неудобства.
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происшествия, владивосток, новости - туризм
07:29 25.04.2022 (обновлено: 10:53 25.04.2022)
 
В здании аэропорта Владивостока обрушился потолок

В кафе в аэропорте Владивостока обрушился потолок

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Специалисты выясняют причину обрушения потолка в кафе в Международном аэропорту Владивостока, людей в момент ЧП в обеденной зоне не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
В соцсетях широко разошлось видео, снятое в кафе в аэропорту, где обрушился потолок. На нем видно, что крупные части конструкций лежат на полу и на столах. Автор видео написала, что потолок рухнул за несколько минут до того, как она решила зайти в заведение.
"Действительно, 24 апреля в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка. Инцидент произошел около 17.15 (10.15 мск), в зоне обрушения пассажиров не было. В настоящий момент ведется выяснение причин инцидента", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что произошедшая ситуация не повлияла на работу аэропорта, он функционировал в штатном режиме. Также авиаузел принес извинения за неудобства.
 
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