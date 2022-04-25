https://ria.ru/20220425/posol-1785318214.html

Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине

Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине - РИА Новости, 25.04.2022

Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипмиссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщил Белый... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:29

2022-04-25T14:29

2022-04-25T15:20

в мире

бриджит бринк

сша

джо байден

украина

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипмиссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщил Белый дом."Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.До назначения в Братиславу она была старшим советником и заместителем помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, курируя в этом качестве восточноевропейское и кавказское направления.Бринк также занимала должности советника-посланника посольств США в Узбекистане и Грузии. В ее послужном списке – работа в Совете национальной безопасности, где она занималась проблематикой регионов Эгейского моря и Южного Кавказа.

https://ria.ru/20220425/ssha-1785247316.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, бриджит бринк, сша, джо байден, украина