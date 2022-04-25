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Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
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Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине
Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине - РИА Новости, 25.04.2022
Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипмиссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщил Белый... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:29
2022-04-25T15:20
в мире
бриджит бринк
сша
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипмиссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщил Белый дом."Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.До назначения в Братиславу она была старшим советником и заместителем помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, курируя в этом качестве восточноевропейское и кавказское направления.Бринк также занимала должности советника-посланника посольств США в Узбекистане и Грузии. В ее послужном списке – работа в Совете национальной безопасности, где она занималась проблематикой регионов Эгейского моря и Южного Кавказа.
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в мире, бриджит бринк, сша, джо байден, украина
14:29 25.04.2022 (обновлено: 15:20 25.04.2022)
 
Байден объявил кандидатуру на должность посла на Украине

Байден выдвинет главу дипмиссии США в Словакии Бринк на должность посла на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипмиссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Кадровый дипломат с 25-летним стажем, выпускница Лондонской школы экономики и политических наук, Бринк владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки.
До назначения в Братиславу она была старшим советником и заместителем помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, курируя в этом качестве восточноевропейское и кавказское направления.
Бринк также занимала должности советника-посланника посольств США в Узбекистане и Грузии. В ее послужном списке – работа в Совете национальной безопасности, где она занималась проблематикой регионов Эгейского моря и Южного Кавказа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 25 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 09:29
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В миреБриджит БринкСШАДжо БайденУкраина
 
 
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