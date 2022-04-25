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Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.04.2022

Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи

Россия со 2 марта доставила на Украину более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов, в понедельник жителям ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областей... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T21:40

2022-04-25T21:40

2022-04-25T21:40

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов, в понедельник жителям ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областей передают 502,2 тонны гумпомощи в рамках 11 гуманитарных акций, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 024,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 25 апреля 2022 года проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал он.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия