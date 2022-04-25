Рейтинг@Mail.ru
Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220425/pomosch-1785407816.html
Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 25.04.2022
Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов, в понедельник жителям ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областей... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T21:40
2022-04-25T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783978138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d8b799816c6c26730f77a2bf7c10487.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов, в понедельник жителям ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областей передают 502,2 тонны гумпомощи в рамках 11 гуманитарных акций, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 024,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 25 апреля 2022 года проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал он.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783978138_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_37f5c9f1cfd5d721896ccf1176e26e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
21:40 25.04.2022
 
Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину уже более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Жительница города Рубежное в ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов, в понедельник жителям ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Херсонской областей передают 502,2 тонны гумпомощи в рамках 11 гуманитарных акций, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 15 024,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 25 апреля 2022 года проводится 11 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 502,2 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал он.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала